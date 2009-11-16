Нефть подорожала до 77 долл. за баррель

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник отыграли 1,4-процентное снижение минувшей недели, поднявшись выше $77 за баррель благодаря ослаблению американского доллара и возродившемуся интересу к рискованным активам, в том числе сырьевым, сообщает Рейтер.

Нефтяной рынок поддержала японская статистика: экономика Страны восходящего солнца, которая занимает третье место в мире по объемам потребления энергоносителей, в июле-сентябре 2009 года расширилась на 1,2 процента в квартальном исчислении, демонстрируя рост второй квартал подряд.

К 7.48 МСК декабрьские фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на 99 центов до $77,34 за баррель. В пятницу контракт на какое-то время опустился до уровня месячного минимума, потеряв к закрытию американских торгов 59 центов и оказавшись на отметке $76,35 за баррель.

Январские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent прибавили 94 цента до $77,25 за баррель.

"Цены на нефть растут в основном из-за ослабления доллара. Игроки на рынке ждут, что на этой неделе доллар продолжит падение", - сказал Джонатан Корнафель из Hudson Capital Energy в Сингапуре.