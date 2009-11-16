РФ с 1 декабря может увеличить экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 декабря, скорее всего, вырастет до 271 доллара за тонну с нынешних 231,2 доллара за тонну, следует из формулы расчета экспортной пошлины, прописанной в законе о таможенном тарифе.

"Средняя цена мониторинга с 15 октября по 14 ноября составила 75,97881 доллара за баррель",- сказал РИА Новости начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр Сакович. Таким образом, исходя из формулы, предельная ставка пошлины с декабря может составить 271,095 доллара за тонну и, скорее всего, будет установлена на уровне 271 доллар за тонну.

Ставка пошлины на нефтепродукты с декабря также повысится. На светлые нефтепродукты она будет составлять 194,9 доллара за тонну против 168,1 доллара за тонну, установленных в ноябре, на темные - 105 долларов за тонну против нынешних 90,5 доллара за тонну. Окончательную ставку пошлины устанавливает соответствующим постановлением правительство РФ. Сакович отметил также, что средняя цена на нефть в ноябре пока составляет примерно 76,1 доллара за баррель. Экспортная пошлина же, которая установлена в ноябре, рассчитывалась, когда средняя цена составляла 67 долларов за баррель. "Таким образом, нефтяные компании пока получают дополнительную прибыль",- заключил Сакович.

С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца. С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре пошлина повышалась. Однако в ноябре пошлина снизилась почти на 10 долларов.