Добыча нефти в России в 2010 г. сохранится уровне текущего года

Об этом сообщил журналистам в понедельник глава Минэнерго РФ Сергей Шматко. "Я не готов говорить о дальнейшем серьезном увеличении наращивания добычи, но есть все основания говорить о том, чтобы сохранить добычу на прежних уровнях", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в 2009 году министерство ожидает увеличения добычи нефти в России до 492-493 миллионов тонн. По словам Шматко, нефтяные компании в декабре представят свои инвестиционные планы. "Мы ожидаем, что они будут достаточно оптимистичными", - заявил глава Минэнерго.

Министр отметил, что сегодняшний уровень добычи и существующие инвестпрограммы нефтяных компаний полностью обеспечены запасами. "Запасы наших нефтяных компаний - одни из самых больших в мире. Поэтому говорить о том, что актуальна необходимость срочно предлагать новые участки нефтяным компаниям для того, чтобы сохранить добычу, либо то, что инвестиционные деньги могут оказаться не освоенными, у нас такой опасности нет", - подчеркнул Шматко.

Добыча нефти в России в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом на 0,7% - до 488 миллионов тонн. По оценке Минэкономразвития, добыча нефти в 2009-2012 годах стабилизируется на уровне 490 миллионов тонн.

Минэкономразвития, кроме того, прогнозирует рост экспорта нефти из России в 2009 году до 246 миллионов тонн с 243,1 миллиона тонн в 2008 году, в 2010 и 2011 годах он останется на этом уровне и составит 245,8 миллиона тонн. В 2012 году ожидается сокращение экспорта "черного золота"до 241,8 миллиона тонн.

Как сообщалось ранее, Россия в январе-октябре 2009 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% - до 410,302 миллиона тонн. Экспорт российской нефти за десять месяцев вырос на 2,6% - до 203,890 миллиона тонн. Поставка нефтяного сырья на переработку в России сократилась на 0,9% и составила 195,570 миллиона тонн, а первичная переработка уменьшилась на 0,6% - до 195,170 миллиона тонн. передает РИА Новости.