Главой правления АЭС «Ривнеэнерго» назначен Кухтий

Общее собрание акционеров ЗАО АЭС «Ривнеэнерго» избрало председателем правления компании Вадима КУХТИЯ, ранее занимавший должность коммерческого директора предприятия.

Как сообщила корреспонденту УНИАН менеджер по связям с общественностью компании Руслана БРОНОВИЦКАЯ, на новой должности В.КУХТИЙ сменил Алину БОНДАРЕНКО, освобожденную от занимаемой должности по собственному желанию.

Отмечается, что В.КУХТИЙ ранее занимал должность председателя правления указанной энергоснабжающей компании в 2006-2007 гг.

Кроме того, акционеры «Ривнеэнерго» освободили от обязанностей члена наблюдательного совета Сергея МЕДВЕДЕВА, назначив вместо него Алину БОНДАРЕНКО сроком на 3 года. Были также переизбраны председателем наблюдательного совета Альфия ДЖУМАЕВА и член наблюдательного совета Наталия ЛЫСАЯ – представители компании AES Washington Holdings B.V. (Нидерланды), которая владеет 80,71% акций AЭС «Ривнеенерго».