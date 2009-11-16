Новое газовое соглашение предполагает участие РФ

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в газовой сфере предполагает участие России в модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Москве сказал министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО после встречи с еврокомиссаром ЕС по энергетике Андрисом ПИБАЛГСОМ.

«Мы обсуждаем с министром ПРОДАНОМ это (соглашение) примерно с апреля. И этот проект должен по новому сформировать рамки, закрепить те договоренности, которые у нас на сегодняшний день есть», - сказал С.ШМАТКО.

По его словам, существующие межправительственные соглашения в данной области были подписаны достаточно давно, работа ведется уже более полугода и никаких ажиотажных вещей как с одной, так и с другой стороны нет.

Как сказал С.ШМАТКО, переговоры идут достаточно успешно. «Есть ряд вещей, которые сегодня нужно согласовать в Украине с разными ветвями власти, поэтому в этой части мы ждем соответствующих сигналов с украинской стороны», - добавил С.ШМАТКО.

В то же время, он отказался сообщить, на какой срок предполагается подписать данное соглашение. По его словам, обсуждаемое межправительственное соглашение направлено на перспективу. «Если вы помните, весной этого года обсуждалась тема участия России в модернизации ГТС Украины», - сказал С.ШМАТКО.