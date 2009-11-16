Минтоп РФ: с газом в Европе перебоев не будет

Стороны сделали все возможное для того, чтобы предотвратить возникновение перебоев с поставками газа в Европу, заявляет министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Москве после встречи с еврокомиссаром по энергетике Андрисом ПИБАЛГСОМ: «Мы с Андрисом уверены в том, что предпринято было практически все, чтобы не допустить никаких проблем с безопасными поставками газа в Европу».

С.ШМАТКО подчеркнул, что сегодня «Нафтогаз Украины» и «Газпром» имеют урегулированные взаимоотношения, в частности, есть долгосрочный договор, компании активно контактируют друг с другом. По его словам, хотя каждый раз возникают слухи относительно того, будут ли своевременно произведены платежи за потребленный газ, но, к чести украинских партнеров, они всегда свои обязательства выполняют своевременно. «Мы рассчитываем, что эти обязательства будут выполняться и в будущем», - подчеркнул С.ШМАТКО.

Кроме того, он отметил, что технически газотранспортная система Украины находится в хорошем состоянии и готова осуществлять бесперебойный транзит газа.

Российский министр напомнил, что в газохранилищах Украины находятся почти 26 млрд. кубометров газа.

«Другими словами, все необходимые вещи для качественной подготовки к зиме, которые всегда делаются, они сделаны», - сказал он.

По словам С.ШМАТКО, российская сторона считает, что только «политические безответственные» спекуляции могут привести к какому-то обострению и, «не дай Бог», перерывам в поставках газа.

В то же время, он подчеркнул, что политические консультации с Украиной и странами Евросоюза проведены очень качественно, и «те люди, которые размышляют серьезно о том, как можно было бы использовать эту болезненную тему для каких-то политических конъюнктурных целей, лично я называю их политическими самоубийцами».