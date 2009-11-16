Шматко: Меморандум РФ и ЕС не направлен против Украины

Подписанный Россией и Европейским Союзом Меморандум о Механизме раннего предупреждения в сфере энергетики не направлен против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Москве сказал журналистам министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО.

«Сегодня именно в середине ноября подписание механизма раннего предупреждения имеет некий подтекст, потому что многие связывают это с ситуацией с Украиной, но совершенно точно могу сказать, что это наш двусторонний документ, который мы обсуждали последние два года и успешно закончили в эти последние дни. Напрямую никакого украинского подтекста или направленного против Украины точно нет», - сказал С.ШМАТКО.

По его словам, этот меморандум касается предупреждения относительно всех энергоресурсов: газа, нефти, электроэнергии и угля.

В свою очередь, комиссар ЕС по энергетике Андрис ПИБАЛГС сообщил, что новый документ предполагает определенную систему оповещения, которая дает информацию для работы экспертов в данной сфере – чтобы разобраться, какие нужно принять меры для предупреждения конфликта.

Он отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов и в будущем эти поставки будут возростать.

По словам А.ПИБАЛГСА, меморандум предполагает техническое взаимодействие. «Конечно, такой вопрос будет ставиться, но если есть четкий механизм, как действовать в ситуации кризиса или когда подходит кризис, всегда можно сказать: это не политический вопрос, это чисто технический вопрос и мы решаем его на техническом уровне», - сказал А.ПИБАЛГС.