"Газпром" может стать эксклюзивным поставщиком СПГ в Сингапур

Российский газовый монополист ОАО "Газпром" может стать эксклюзивным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Сингапур после окончания действующего контракта с британской British Gas, сообщил президент крупной сингапурской компании Keppel Чао Бэнг Чу.

"В будущем "Газпром" станет поставщиком энергоносителей для Сингапура, и мы постараемся сделать так, чтобы обеспечить эксклюзивные права, когда закончится сотрудничество с British Gas", - сказал он, выступая на встрече президента РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских и сингапурских компаний.

Со своей стороны зампред "Газпрома" Александр Медведев подтвердил готовность компании поставлять топливо.

"Мы зарегистрировали в Сингапуре свою компанию "Газпром Маркетинг энд Трейдинг" и в начале 2010 года начинаем маркетинговые и трейдинговые операции здесь", - сказал Медведев.

Он назвал "хорошим знаком" то, что он услышал об истечении контракта на поставку СПГ с British Gas.

"У нас есть объемы сжиженного природного газа, и мы готовы обсудить с коллегами возможности поставок и для Сингапура, и для региона", - сказал зампред "Газпрома".

По его мнению, у российского газового концерна неплохие шансы для заключения контракта с сингапурскими партнерами на поставку СПГ.

"Мы на рыночных принципах работаем, сингапурские партнеры тоже", - сказал Медведев. "Думаю, что шансы хорошие", - добавил он.

Зампред правления "Газпрома" отказался уточнить детали сделки. "Что касается объемов, то это коммерческая тайна", - сказал он. "Пока идут даже не переговоры, а консультации", - отметил Медведев. Что касается эксклюзивных прав на поставку газа, то это также является предметом переговоров и конкуренции. "Но перспективы хорошие", - добавил он.

Медведев также не уточнил, когда заканчивается контракт у сингапурских партнеров с компанией British Gas. "Что касается нас, то мы готовы всегда (начать работу - ред.)", - сказал он.

"Наш сингапурский офис начнет работать в начале года", - сообщил Медведев.

"Реальная возможность - это поставка СПГ в Сингапур, а на базе сингапурской торговой маркетинговой площадки мы будем изучать возможности поставок в Индию, Китай, Корею, Японию", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в феврале 2009 года в рамках проекта "Сахалин-2" состоялся запуск в эксплуатацию первого в России завода СПГ. Весь объем производимой заводом продукции законтрактован на основе долгосрочных договоров для поставки потребителям Японии, Южной Кореи и Северной Америки. Первый танкер с сахалинским СПГ прибыл в Японию в апреле 2009 года.

В 2010 году "Газпром" может начать поставки СПГ в Китай, сообщает www.rian.ru