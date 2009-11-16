RosUkrEnergo в 4 раза увеличило сумму иска к «Нафтогазу»

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) увеличила сумму иску к НАК «Нафтогаз Украины» по спорным 11 млрд. куб. м газа вчетверо – до 8,26 млрд. долл. США.

Об этом пишет российская газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к акционерам швейцарской компании.

По словам источников газеты, уточненное исковое заявление подано в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) 12 ноября т.г. и будет рассмотрено 18 января 2010 г.

Новая исковая сумма включает возмещение стоимости 11 млрд. куб. м газа (4,95 млрд. долл.), штраф (10%), проценты за несвоевременную предоплату (386,2 млн. долл.), задолженность за неотобранный газ (747 млн. долл.), штрафы за невыполнение заявок на закачку в 2008 г. (447,98 млн. долл.), штрафы за невыполнение заявок на отбор в 2008 г. (57,3 млн. долл.), процент за несвоевременную оплату в 2006 г. (54,6 млн. долл.), штрафы за невыполнение заявок в 2007-2008 гг. (74,56 млн. долл.) и т.д.

По словам источника газеты, близкого к «Нафтогазу Украины», в украинском госхолдинге ознакомились с новыми исковыми требованиями и сейчас «пытаются их осмыслить».

Как сообщал УНИАН, 30 марта т.г. первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что в Стокгольмском арбитражном суде не существует искового требования компании RosUkrEnergo о возмещении 11 млрд. куб. м газа.

По словам И.ДИДЕНКО, 24 марта состоялось организационное заседание Стокгольмского трибунала, на котором были оглашены все иски компаний, предъявленные друг к другу.

«Со стороны RosUkrEnergo есть иски к «Нафтогазу Украины» по поводу 55 млн., 20 млн. и 600 млн. долл. Еще есть иски встречные от НАК «Нафтогаз Украины» к RosUkrEnergo. А именно: на 62 млн. и 118 млн. за разрыв транспортного контракта и контракта на хранение газа. Вот уже как минимум семь исков между нами. Названные мною иски сгруппированы, два из них объединены в один процесс и будут рассматриваться этим летом, решения по ним будут в следующем году. Остальные будут рассматриваться только в следующем году, и потом только будут по ним решения», – заявил И.ДИДЕНКО.

В то же время он не конкретизировал, какие именно иски объединены, и в чем суть претензий компании RosUkrEnergo.

Ранее ОАО «Газпром» опровергло информацию о том, что поддержало иск RosUkrEnergo в Стокгольмском арбитражном суде.