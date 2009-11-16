Прибыль «Энергоатома» за 9 месяцев сократилась в 2,6 раза

НАЭК «Энергоатом» в январе-сентябре т.г. сократила чистую прибыль в 2,6 раза или на 304,455 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - до 185,503 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, за указанный период чистый доход компании вырос на 5% или на 382,928 грн. - до 7 млрд. 904,543 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабмин утвердил финплан НАЭК «Энергоатом» на 2009 год с прогнозным уровнем доходов 12,3 млрд. грн. и чистой прибылью 334 млн. грн.

По оценкам компании, из-за снижения выработки в связи с падением энергопотребления в текущем году компания недополучит 460 млн. грн. доходов.

«Энергоатом» в январе-июне т.г. сократил чистую прибыль на 80,5% или на 125,483 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - до 30,446 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.