Язев: Итоговое соглашение между Украиной и РФ еще не определено

На сегодня конечный вид межправительственного соглашения между Украиной и РФ в газовой сфере не определен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-спикер Госдумы, президент российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Сейчас нет определенности конечного вида этих документов», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, стороны обменялись проектами этого межправительственного соглашения.

Он отметил, что у каждой стороны есть свое видение газовых отношений в вопросе цены на поставки в Украину и транзита в Европу.

В.ЯЗЕВ отметил, что новое соглашение должно регулировать все эти вопросы.

В.ЯЗЕВ также заявил, что новый газовый кризис возможен. Причем, по его словам, только по вине Украины.

В частности, он подчеркнул, что сохраняется монопольное положение Украины как страны-транзитера, сложная социально-политическая ситуация в Украине и большая энергоемкость украинской экономики, как и российской, а также отсутствие четких международных правовых инструментов для регулирования этих отношений.

В.ЯЗЕВ добавил, что Россия сейчас активно занимается ликвидацией монопольного положения Украины как страны-транзитера.