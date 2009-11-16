“Украгролизинг” получил 80 млн. грн. из Стабфонда

НАК “Украгролизинг” получила 80 млн. грн. из Стабилизационного фонда.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба “Украгролизинга”.

Сообщается, что эти средства направят на ликвидацию задолженности перед заводами-производителями, а также на изготовление техники и передачу ее в лизинг сельхозпроизводителям. Деньги получат 20 отечественных заводов, среди которых: ООО «Херсонский машиностроительный завод», ОАО «Харьковский тракторный завод», ОАО «Красная звезда», ООО ВП «Агро-Союз», ОАО «Уманьфермаш», ГП «ВО ЮМЗ им. О.М. Макарова», ОАО «Брацлав», ООО «ВО Техна», ОАО «Карловский машиностроительный завод».

“Благодаря новому поступлению мы смогли сполна ликвидировать текущие задолженности перед заводами-производителями за уже отгруженную аграриям технику в лизинг и осуществить предоплату за следующие заказы. Кроме того, направили средства на закупку новой техники”, - сказал заместитель председателя правления НАК «Украгролизинг» Тарас СЕМИКОПНЫЙ.

В пресс-службе отметили, что это уже второй транш государственных инвестиций, которые распределяются согласно распоряжению Кабинета министров Украины №328-р от 28 марта 2009 года «О государственной поддержке в 2009 году отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса». Согласно этому распоряжению НАК «Украгролизинг» до конца 2009 года в целом должен получить 393 млн. грн. из Стабилизационного фонда. На сегодня поступило уже 100 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 30 июля т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров намерен с августа начать выделение средств из Стабфонда "Украгролизингу" на закупку сельскохозяйственной техники для аграрных хозяйств. Она отметила, что в Стабилизационном фонде на закупку сельхозтехники предусмотрено 390 млн. грн.

Согласно справке Министерства финансов Украины №736/2 от 16 июля 2009 г., поступления денег из Стабилизационного фонда предусмотрены по такому графику: на протяжении августа, сентября и октября – по 100 млн. грн. в месяц, в ноябре – 93,562 млн. грн.

В конце сентября Кабмин выделил лишь 20 млн. грн. "Украгролизингу", в октябре денег не выделяли.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.