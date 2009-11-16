"Газ Украины» недополучил 700 млн. грн.

ДК «Газ Украины» НАК «Натфтогаз Украины» отмечает неудовлетворительный уровень расчетов за газ предприятий теплокоммунэнерго с начала текущего отопительного сезона.

Об этом сказано в пресс-релизе, распространенном пресс-службой компании.

Согласно сообщению, на 13 ноября т.г. задолженность ТКЭ за природный газ, потребленный с 1 октября, уже превышает 700 млн. грн. при уровне оплаты 19%. При этом остается непогашенной задолженность коммунальной тепловой энергетики за отопительные периоды 2007/2008 и 2009/2009 гг., которая составляет 1,25 млрд. грн и 2,37 млрд. грн., соответственно.

Такое состояние расчетов, по мнению компании, является следствием неудовлетворительной хозяйственной деятельности предприятий ТКЕ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.

ДК «Газ Украины» обращает также внимание на фактическое игнорирование МинЖКХ, Минфин, Минэкономики, ОАО «Ощадбанк», а также областными администрациями распоряжения Кабинета Министров Украины от 21 октября т.г. о разработке в двухнедельный срок и обеспечении применения механизма кредитования предприятий ТКЭ “Ощадбанком” для обеспечения закупки у НАК «Нафтогаз Украины» газа для производства тепловой энергии.

Региональными органами исполнительной власти проигнорировано также требование этого распоряжения Кабмина в части погашения задолженности предприятий ТКЭ за потребленный природный газ в прошлых периодах и проведения расчетов за его текущее потребление.

Компания отмечает, что значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.