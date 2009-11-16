Украина сократила экспорт электроэнергии

Украина в январе-октябре т.г. сократила экспорт электроэнергии на 51,8%, или на 3 млрд. 423,8 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 3 млрд. 190,7 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

«Двукратное падение объемов поставок обусловлено, главным образом, принятым в конце прошлого года властями Молдавии решением заместить на внутреннем рынке украинскую электроэнергию электроэнергией, производимой на Молдавской ГРЭС (Приднестровье)», - пояснили в ведомстве.

Молдавия, на которую в 2008 году пришлось более трети всего экспорта, в январе-октябре т.г. импортировала из Украины 5,5 млн. кВт/ч, тогда как за аналогичный период прошлого года - 2 млрд. 477,2 млн. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии с острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в январе-октябре 2009 года из-за спада потребления в Европе сократился на 34,2% – до 2 млрд. 250,6 млн. кВт/ч.

Между тем, за последние несколько месяцев наметилась позитивная тенденция в поставках электроэнергии с острова Бурштынской ТЭС. Если в мае текущего года падение достигло 66%, то в октябре сокращение экспорта в направлении Венгрии, Словакии и Румынии составило лишь 13,2%.

"Восстановление экономики и улучшение ценовой конъюнктуры на европейских рынках привело к повышению спроса на не дешевую отечественную электроэнергию. В результате объемы экспорта с Бурштынского энергоострова начали увеличиваться, постепенно подбираясь к прошлогодним значениям", - пояснили в Минтопэнерго.

Экспорт украинской электроэнергии в Польшу в октябре вырос на 7,4% по сравнению с сентябрем – до 68,1 млн кВт/ч. Между тем, за десять месяцев Польша сократила импорт в 5,1 раза – до 141,7 млн. кВт/ч. Поставки электроэнергии в эту страну в январе-августе 2009 года практически не осуществлялись, так как украинская электроэнергия из-за высокой цены была неконкурентоспособной на внутреннем рынке Польши.

С 23 июня по 1 ноября в Белоруссию поставлено 792,9 млн. кВт/ч, тогда как за десять месяцев прошлого года коммерческие поставки украинской электроэнергии в эту страну не осуществлялись.

В октябре 2009 года экспорт украинской электроэнергии сократился на 20% по сравнению с октябрем 2008 года – до 495,9 млн. кВт/ч. При этом темпы падения экспорта электроэнергии в прошлом месяце замедлились по сравнению с сентябрем, когда падение составляло 24,8%.

Справка УНИАН. В настоящее время Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8%, или 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

В 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9%, или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч больше, чем в 2005 году.