Цена российского газа для Беларуси снизилась до 115 долларов

В третьем квартале 2009 года контрактная цена на российский газ для Беларуси составила 115,25 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорится отчете концерна "Газпром" по итогам июля-сентября текущего года, передает Лента.ру.

Во втором квартале, по данным "Газпрома", контрактная цена на закупку топлива для белорусской стороны была установлена на уровне 157,74 доллара за тысячу кубометров.

Российская газовая монополия также сообщила, что за поставленный в первом полугодии газ у Беларуси имеется задолженность перед Россией. На 1 октября 2009 года размер долга достиг 165,84 миллиона долларов.

Задолженность Беларуси за газ образовалась из разницы между среднегодовой и контрактной ценой за импортируемое топливо. Среднегодовая цена, по которой Минск закупал российский газ в первом полугодии, составляет 150 долларов за тысячу кубометров.

В марте текущего года на встрече президентов двух стран в Завидово стороны договорились, что в первом полугодии Белоруссия будет платить фиксированную среднегодовую цену за газ, а в конце года проведет "дорасчеты". При этом данное соглашение письменно оформлено не было, а в "Газпроме" заявляли, что договоренности об оплате Минском российского топлива по фиксированной среднегодовой цене не существует.

В 2007 году Россия поставляла газ в Беларусь по цене 100 долларов за тысячу кубометров. С 2008 года цена на газ для Белоруссии рассчитывается ежеквартально по формуле, привязанной к стоимости нефти. Еще в первом квартале 2009 года цена за газ для Беларуси должна была увеличиться со 127 до 210 долларов за тысячу кубометров. Затем стоимость топлива уменьшалась бы из-за падения цен на нефть, а в конце года вновь начала бы расти.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году должен был составить 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.