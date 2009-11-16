Ющенко призывает Кабмин учесть ошибки газового контракта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Кабинет министров при заключении с Россией нового газового контракта на 2010 год учесть ошибки нынешнего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам сегодня в Абу-Даби.

В.ЮЩЕНКО отметил, что ответственность за проведение своевременных расчетов за поставленный газ является вопросом ответственности правительства.

В то же время, он выразил уверенность, что правительство найдет возможности для погашения задолженности.

«У меня нет сомнений, что украинская сторона в лице правительства обеспечит расчеты. Но те объемные штрафы, которые уже начислены Украине и ждут времени предъявления, являются абсурдной суммой и должны быть пересмотрены», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала соглашение с Россией по принципу «бери или плати». Из-за этого, по оценкам экспертов, сказал Президент, долг Украины за невыбранный газ составляет сегодня 7,5 млрд. долларов, а до конца года эта сумма может вырасти до 8,5 млрд. долларов.

По словам В.ЮЩЕНКО, эта сумма является вдвое большей, чем сумма, которую выплатила Украина за потребленный газ. «Это абсурд», - сказал он.

Президент также раскритиковал то, что Россия, в свою очередь, оплачивает транзит своего газа в Европу не по принципу «бери или плати». Он считает, что эта асимметричность демонстрирует нерыночные подходы к формированию украинско-российских газовых отношений, а также присутствие в этом вопросе большой доли политики.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз подчеркнул, что Украина выступает за формирование рыночных подходов как в определении цены за транзит, так и цены за газ.