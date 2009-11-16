«Днепроэнерго» намерено привлечь кредиты

Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье) намерена привлечь займы в виде трех возобновляемых кредитных линий на общую сумму 350 млн. грн.

Об этом сообщается в официальных объявлениях компании о проведении тендерных торгов, обнародованных в «Вестнике государственных закупок».

Согласно объявлениям, «Днепроэнерго» планирует открыть одну кредитную линию на 150 млн. грн. и две других – по 100 млн. грн.

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 декабря, на эту же дату запланировано их вскрытие.

Как сообщал УНИАН, «Днепроэнерго» завершило январь-сентябрь т.г. с чистым убытком 241,603 млн. грн., тогда как по итогам аналогичного периода 2008 года чистая прибыль предприятия составила 66,67 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

В 2008 году "Днепроэнерго" увеличило прибыль более чем в 12 раз, или на 111 млн. 843 тыс. грн., по сравнению с 2007 годом – до 121 млн. 938 тыс. грн.