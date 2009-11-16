Совладелец RUE предложил Украине мирное решение спора

Министерство юстиции Украины получило от совладельца компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) Centragas Beteiligungs Holding AG (Австрия) официальное предложение мирного урегулирования спора с НАК «Нафтогаз Украины» относительно собственности на 11 млрд. куб. м природного газа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минюста со ссылкой на заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

«Исходя из содержания сообщения, компания Centragas Beteiligungs Holding AG обвиняет государство Украина в нарушении Договора к Энергетической Хартии, который был ратифицирован Верховной Радой Украины 6 февраля 1998 года, а именно в якобы экспроприации в январе-апреле 2009 года Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» 11 миллиардов кубометров газа, которые принадлежали компании «РосУкрЭнерго АГ». Компания Centragas Beteiligungs Holding AG обращается с просьбой о мирном урегулировании спора с Украиной в соответствии со статьей 26 Договора к Энергетической Хартии», - цитирует пресс-служба Е. КОРНИЙЧУКА.

По словам замминистра юстиции, согласно статье 26 Договора к Энергетической Хартии, если споры между договорной стороной и инвестором другой договорной стороны невозможно решить мирным путем на протяжении трех месяцев с даты, когда одна из сторон спора обратилась с просьбой о мирном урегулировании, то инвестор, который является стороной в споре, может передать его по собственному желанию для решения в суды или арбитражные трибуналы договорной стороны, которая является стороной в споре, или для решения в соответствии с любой предварительно согласованной процедурой урегулирования споров.

Как сообщила сегодня российская газета «Ведомости», компания RosUkrEnergo AG увеличила сумму иска к НАК «Нафтогаз Украины» по спорным 11 млрд. куб. м газа вчетверо – до 8,26 млрд. долл. США.

По информации источников газеты, уточненное исковое заявление подано в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) 12 ноября т.г. и будет рассмотрено 18 января 2010 г.

Как сообщал УНИАН, 30 марта т.г. первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что в Стокгольмском арбитражном суде не существует искового требования компании RosUkrEnergo о возмещении 11 млрд. куб. м газа.

По словам И.ДИДЕНКО, 24 марта состоялось организационное заседание Стокгольмского трибунала, на котором были оглашены все иски компаний, предъявленные друг к другу.

«Со стороны RosUkrEnergo есть иски к «Нафтогазу Украины» по поводу 55 млн., 20 млн. и 600 млн. долл. Еще есть иски встречные от НАК «Нафтогаз Украины» к RosUkrEnergo. А именно: на 62 млн. и 118 млн. за разрыв транспортного контракта и контракта на хранение газа. Вот уже как минимум семь исков между нами. Названные мною иски сгруппированы, два из них объединены в один процесс и будут рассматриваться этим летом, решения по ним будут в следующем году. Остальные будут рассматриваться только в следующем году, и потом только будут по ним решения», – заявил И.ДИДЕНКО.

В то же время он не конкретизировал, какие именно иски объединены и в чем суть претензий компании RosUkrEnergo.

Ранее «Газпром» опроверг информацию о том, что поддержал иск RosUkrEnergo в Стокгольмском арбитражном суде.