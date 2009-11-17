Мировые цены на нефть продолжают расти

На фоне благоприятной статистики о вероятном росте спроса на энергоресурсы цены на нефть на мировых рынках подросли.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понедельника повысилась до на 2,45 доллара - 78,76 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,55 доллара - до 78,90 долларов за баррель.