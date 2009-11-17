Ющенко: газовый договор с Россией следует пересмотреть

Президент Украины Виктор Ющенко не сомневается, что правительство рассчитается за потребленный Украиной газ, однако говорит о необходимости пересмотра газовых отношений на 2010 год между Украиной и Россией, сообщает пресс-служба президента.

"Нет сомнений, что украинская сторона в лице правительства обеспечит все расчеты за потребленный газ. Но те штрафы, которые ожидают Украину, являются абсурдными. Газовые отношения на 2010 год должны быть пересмотрены", - сказал Ющенко журналистам в понедельник в Абу-Даби, где он находится с рабочей поездкой.

Глава государства подчеркнул, что газовые отношения «должны формироваться исключительно на рыночных принципах».

Он отметил, что сегодня цена на газ для Украины является самой высокой в Европе, и напомнил о необходимости повышения цены на транзит газа через территорию Украины. "Когда мы говорим о политике формирования цены за транзит, она не изменялась в течение последних трех лет. В то время как цена на газ выросла в три раза", - сказал Президент. Сегодня, напомнил В.Ющенко, убытки «Нефтегаза» только из-за неперечисленного тарифа составляют 3 млрд. долларов.

Он выразил убежденность в необходимости перехода на единый принцип формирования цены на газ и цены за его транзит по территории Украины.

«Нет сомнений, что украинская сторона в лице правительства обеспечит все расчеты за потребленный газ. Но те штрафы, которые ожидают Украину, абсурдны. Газовые отношения на 2010 год должны быть пересмотрены», - сказал Президент.

Украина в 2009 году вместо оговоренных контрактом с Россией 40 миллиардов кубометров газа закупит менее 25 миллиардов кубов. Вместе с тем, российская сторона обещает не штрафовать Киев за невыбранный газ из-за тяжелого экономического положения Украины.

Президент Украины Виктор Ющенко 6 ноября не исключил, что Украине могут предъявить штрафные санкции в размере свыше 7,8 миллиарда долларов за недобор российского газа.

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Газовые контракты между Украиной и Россией предусматривают сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки в 1,7 доллара за транспортировку тысячи кубометров на сто километров. С 1 января 2010 года ставка транзита должна стать рыночной и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле. В соответствии с контрактом на поставку, цена газа для Украины также рассчитывается по общепринятой европейской формуле с ежеквартальным пересчетом, и рыночной станет с 2010 года, в текущем году применяется понижающий коэффициент 0,8, то есть предоставляется скидка в 20%.