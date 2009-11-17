ЕС готов к зиме

Европа на 100% заполнила свои газовые хранилища и подготовила план работы в экстренной ситуации с поставками газа, сообщил комиссар Евросоюза по энергетике Андрис Пиебалгс, сообщает РИА Новости.

"Наши газовые хранилища заполнены на 100 процентов. Мы увеличили возможности переключения для стран, которые не могут долго хранить газ. У нас также есть план работы в экстренной ситуации. С российской стороны, я верю, есть планы увеличить поставки газа, если с одним из газопроводов возникнут проблемы. В январе транзит газа через газопровод Ямал-Европа увеличится. Очень важно сделать так, чтобы обе стороны вновь объединились, чтобы конечный потребитель чувствовал себя в безопасности", - сказал Пиебалгс в интервью телеканалу Russia Today.

Однако он также отметил, что утверждения о том, что ЕС обещал одолжить Украине 1 миллиард долларов для оплаты газа, не соответствуют действительности.

"Никогда не было такой ситуации, чтобы мы платили за газ, потребленный на Украине. Об этом не может быть и речи", - сказал еврокомиссар.

Поставкам газа из РФ в Европу могут помешать лишь провокации - Шматко >>

В понедельник Россия и Евросоюз подписали меморандум о механизме раннего предупреждения в сфере энергетики. С российской стороны подпись под документом поставил глава Минэнерго Сергей Шматко, от ЕС - комиссар по энергетике Андрис Пиебалгс. Механизм раннего предупреждения призван обеспечить устойчивое и беспрепятственное энергоснабжение, предупреждение и преодоление с минимальными негативными последствиями чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики.

Как отметил Шматко после подписания, тот факт, что оно состоялось ближе к концу года, не означает, что документ привязан к возможным рискам поставок российского газа в ЕС через Украину. Он подчеркнул, что помимо газовой сферы, меморандум регулирует вопросы поставок нефти, электроэнергии и угля.

В свою очередь, Пиебалгс пояснил, что новый документ определяет систему оповещения, порядок работы экспертов, меры, которые могут быть приняты для предупреждения возможного сбоя в энергопоставках, и то, каким образом эти меры будут выполняться. Еврокомиссар напомнил, что, например, минувшей зимой эксперты наблюдали за тем, как идут поставки газа из России в ЕС.

В январе 2009 года из-за коммерческих разногласий между российской и украинской сторонами газ из России не поступал к потребителям в ЕС в течение двух недель. Из-за отсутствия контракта на 2009 год "Газпром" прекратил с 1 января поставки Украине, а с 7 января - и транзит газа в Европу через украинскую территорию, так как Украина перекрыла транзитные газопроводы. Транзит был возобновлен 20 января после достижения договоренностей на уровне премьер-министров РФ и Украины и подписания десятилетних контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом".