ЛУКОЙЛ дарит подарки в честь своего 10-летия в Украине

Компания ЛУКОЙЛ 16 ноября 2009 года празднует 10-летие выхода на украинский рынок. В честь этого события компания организовывает специальную программу для своих покупателей, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

С 1 ноября 2009 г. каждый автомобилист, заправившийся любым видом топлива на АЗС ЛУКОЙЛ, получает подарок от компании. По информации пресс-службы, достаточно просто заехать на любую из 300 АЗС ЛУКОЙЛ и, заправив авто на 10 и более литров, сразу получить подарок.

Представители компании ЛУКОЙЛ-Украина сообщают, что данная программа послужит началом более масштабной программы лояльности для покупателей, стартующей в ближайшее время.

Перечень подарков и дополнительных преимуществ предстоящей программы компания пока держит в секрете.

Справка УНИАН.ЛУКОЙЛ- одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной и Западной Европе, а также странах ближнего зарубежья.

По состоянию на начало 2009 года сбытовая сеть компании охватывала 25 стран мира, насчитывала 204 объекта нефтебазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 3,06 млн кубометров и 6 тыс. 748 автозаправочных станций (включая франчайзинговые).

Компания ЛУКОЙЛ работает в Украине с 1999 года и на сегодняшний день представлена: ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» - розничная сеть, ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» и ООО «Карпатнефтехим» (ЗАО «ЛУКОР») – нефтехимпереработка.

Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля. 20% акций принадлежат американской ConocoPhillips. Президент ЛУКОЙЛа - Вагит АЛЕКПЕРОВ.