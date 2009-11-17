Украина и ЕС намерены предотвращать кризисы в энергетике

Украина и Европейский Союз планируют подготовить совместный документ о раннем предупреждении кризисных ситуаций в энергетике.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО после встречи в формате «Друзья Украины + Украина» на уровне министров иностранных дел стран ЕС.

«Мы согласовали концепцию, и теперь на экспертном уровне начнем его (документа – УНИАН) разработку», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Министр отметил, что на сегодняшний день пока окончательно не определено, будет ли этот документ реализовываться в двустороннем формате – между Украиной и ЕС или будет трехстороннем.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября ЕС и Россия подписали меморандум о механизме раннего предупреждения в энергетике, которым предусматривается обмен информацией о поставках энергетических ресурсов, а также предупреждение о возможных перерывах в их поставках.