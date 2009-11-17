МЭА: нефтяной спрос в странах ОЭСР пока не восстановился

Международное энергетическое агентство не видит серьезного восстановления спроса на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития и темпы восстановления мировой экономики вряд ли заставят ОПЕК повышать квоту на добычу нефти на своем следующем саммите. Об этом рассказал исполнительный директор МЭА Набуо Танака (Nabuo Tanaka), сообщает k2kapital со ссылкой на Reuters.

Танака рассказал о высоких имеющихся запасах "черного золота" в странах ОЭСР, которые подчеркивают то, что восстановление мировой экономики проходит невысокими темпами. По его словам, лишь Индия и Китай демонстрируют высокие темпы восстановления, а в Европе и Японии спрос на топливо остается довольно низким. В таких условиях ОПЕК нет никакого смысла повышать добычу.

Танака заявил, что ослабление доллара, безусловно, является одним из факторов повышения цен на нефть. Когда его спросили, нужно ли уходить от американской валюты при определении цен на нефть, чтобы обеспечить большую стабильность, Танака сказал: "Самый надежной и ликвидной валютой все еще остается доллар. Отход от доллара не обязательно должен стать окончательным решением".

Следующая встреча ОПЕК назначена на 22 декабря. Вчера президент нефтяного картеля, министр нефти Анголы Жозе де Васконселос (Jose Maria Botelho de Vasconcelos) на конференции в Абу-Даби рассказал журналистам, что цены на нефть сейчас находятся на "хорошем уровне", а страны ОПЕК вырабатывают квоты лишь на 65%.