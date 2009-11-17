ОАО "Газпром" ожидает роста выручки от экспорта газа в 2010 году до $51 млрд, сообщил на форуме "Газ России-2009" заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев. При этом в 2009 году валютная выручка "Газпрома" от экспорта ожидается в районе $42,5 млрд., сообщает k2kapital.

Медведев указал, что в следующем году "Газпром" планирует экспортировать в страны дальнего зарубежья 160,8 млрд куб. м газа - на 13% больше ожидаемого показателя текущего года на уровне 142 млрд куб. м.

Напомним, что в 2008 году "Газпром" реализовал в странах Европы 184,4 млрд куб. м газа.