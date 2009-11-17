Добыча газа в Украине выросла на 2,7%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-октябре т.г. увеличили добычу природного газа на 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 16,9 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-октябре добыча нефти в Украине сократилась на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 2,461 млн. тонн.

Добыча газового конденсата сократилась на 5,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 850 тыс. тонн, газа нефтяного попутного сократилась на 13,4% – до 629 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году по данным Госкомстата украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,6%, по сравнению с 2007 годом, до 19,8 млрд. куб. м. В 2008 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,2%, по сравнению с 2007 годом, до 3,094 млн. тонн. Добыча газового конденсата в Украине в 2008 году сократилась на 0,6%, по сравнению с 2007 годом, до 1,074 млн. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 8,3% – до 867 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».