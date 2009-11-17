Эксперт: Украина нарастит экспорт электроэнергии

Темпы падения экспорта электроэнергии Украиной замедлятся к концу 2009 года в результате оживления поставок в Европейский Союз и возобновления экспорта в Беларусь.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

По его расчетам, в 2009 году общий объем экспорта электроэнергии Украиной должен составить 4 200 млн. кВтч, на 42% меньше, чем в 2008 году.

Как подчеркнул аналитик, прекращение экспорта электроэнергии в Молдову, на которую в прошлом году приходилось более 30% всего экспорта электроэнергии, внесло самый большой вклад в резкое сокращение экспорта за 10 месяцев т.г. Украине не удалось сохранить объемы экспорта после того как Молдова начала закупки российской электроэнергии вместо украинской, напомнил Я.ЛИПЧИНСКИЙ.

Вторым существенным фактором было снижение экспорта электроэнергии в страны ЕС (Венгрия, Словакия, Румыния), на которые в прошлом году пришлось более 60% от общего объема экспорта, отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-октябре т.г. сократила экспорт электроэнергии на 51,8%, или на 3 млрд. 423,8 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 3 млрд. 190,7 млн. кВт/ч.

Молдова, на которую в 2008 году пришлось более трети всего экспорта, в январе-октябре т.г. импортировала из Украины 5,5 млн. кВт/ч, тогда как за аналогичный период прошлого года - 2 млрд. 477,2 млн. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии с острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в январе-октябре 2009 года из-за спада потребления в Европе сократился на 34,2% – до 2 млрд. 250,6 млн. кВт/ч.

Между тем, за последние несколько месяцев наметилась позитивная тенденция в поставках электроэнергии с острова Бурштынской ТЭС. Если в мае текущего года падение достигло 66%, то в октябре сокращение экспорта в направлении Венгрии, Словакии и Румынии составило лишь 13,2%.

"Восстановление экономики и улучшение ценовой конъюнктуры на европейских рынках привело к повышению спроса на не дешевую отечественную электроэнергию. В результате объемы экспорта с Бурштынского энергоострова начали увеличиваться, постепенно подбираясь к прошлогодним значениям", - пояснили в Минтопэнерго.