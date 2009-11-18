США и Китай объявили о долгосрочном сотрудничестве

Лидеры США и КНР Барак Обама и Ху Цзиньтао объявили сегодня в Пекине о долгосрочных планах двустороннего сотрудничества в сфере альтернативной энергетики. О деталях этих проектов в Вашингтоне сообщило министерство энергетики США.

Прежде всего, речь идет о создании американо-китайского исследовательского центра в сфере чистой энергетики. В его задачи будет входить работа над новыми технологиями и их развитием. Финансировать его планируется за счет государственного и частного секторов, и в течение пяти лет минимальная сумма составит $150 млн, причем доли обеих стран будут идентичными.

Вашингтон и Пекин объявили также о запуске новой инициативы по созданию электромобилей, сообщает ИТАР-ТАСС.