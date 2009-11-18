Цены на нефть растут

Фьючерсы на "черное золото" на торговой сессии в среду 18 ноября третий торговый день подряд держатся на положительной территории. Сегодня инвесторы отыгрывают данные о запасах энергоносителей в Соединенных Штатах, одном из крупнейших мировых потребителей топлива, сообщает k2kapital.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) заявил накануне о том, что коммерческие запасы нефти сократились за неделю 4,37 млн. баррелей до 333,1 млн. баррелей. Теперь участники торгов ожидают аналогичного доклада энергетического ведомства, который будет представлен сегодня позднее. Эксперты полагают, что Минэнергетики США сообщит, напротив, об увеличении запасов "черного золота" на 300 тыс. баррелей.

Участники торгов настроены достаточно позитивно и в отношении предстоящих макроэкономических новостей. Сегодня Министерство торговли США обнародует данные об изменении объема строительства новых домов в стране в прошлом месяце. По мнению аналитиков, этот показатель может продолжить расти после подъема на 0,5% в сентябре.

На этом фоне по состоянию на 07:59 мск фьючерсы на WTI растут на 0,33% (+$0,26 за баррель) до отметки $79,40 за баррель, тогда как фьючерсы на Brent прибавляют 0,47% (+$0,37 за баррель) и держатся на отметке $79,34 за баррель.