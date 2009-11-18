Мир не готов отказаться от нефти

В ближайшие, как минимум, 100 лет нефть наверняка будет использоваться как источник веществ для химической промышленности – весь органический полимерный синтез будет базироваться именно на нефти, которая является выгодным и удобным для производства ресурсом, сообщает Дело.

Вопрос о возможности истощения запасов нефти тоже спорный. В настоящее время нет единой точки зрения на то, может закончиться нефть в обозримом будущем или нет. Господствовавшее долгое время представление, что нефть имеет биогенное происхождение, то есть, что она создана из отмерших остатков живых организмов, обитавших на Земле в прошлые геологические эпохи, сейчас многими пересматривается. Альтернативная теория, которую в свое время высказывал еще Менделеев, о том, что нефть имеет неорганическое (абиогенное) происхождение, напротив, сегодня все чаще находит подтверждения. В частности, это происходит благодаря обнаружению очень глубоких залежей нефти – таких залежей, в случае которых чрезвычайно сложно предположить, чтобы там когда-либо находились какие-либо органические останки в крупном объеме, или же залежи могли быть созданы микроорганизмами на такой глубине. Недавнее бурение скважины BP в Мексиканском заливе заново подняло волну дискуссий, и сторонники абиогенной теории происхождения нефти используют факт обнаружение нефти на глубине 6 км, где никогда не было никаких органических бассейнов. Похоже, что запасы нефти более чем значительны, пусть стоимость добычи и сильно варьируется в зависимости от конкретных условий, и говорить о дефиците этого ресурса в ближайшие пару десятков лет, я думаю, в любом случае, не придется.

Другой, куда более сложный вопрос, будет ли нефть в будущем столь же активно, как и сегодня, использоваться как энергоноситель? Несмотря на все крики о вреде для общемировой экологической ситуации, которые, кстати, местами понемногу затихают, явно наблюдается неготовность и крупных компаний, и государств затрачивать значительные усилия и делать солидные денежные вложения в те или иные альтернативные методы энергопотребления.

На самом деле, причина в том, что проблема загрязнения окружающей среды все же воспринимается как некая виртуальная угроза, которая, возможно, когда-нибудь и реализуется (хотя вовсе не факт) в виде серьезных катастроф и катаклизмов, но произойдет это точно не в ближайшие годы.

Проблему просто не рассматривают как острую, хотя при желании технологические решения имеются уже сегодня, и они чрезвычайно разнообразны. От использования хорошо известных ветряных электрогенераторов до энергии колебания волн (интересная технология, можно использовать практически где угодно, даже в случае с крупными озерами, в настоящее время лидеры в этом направлении – японцы). Есть и хорошо известные способы замещения нефти, которые представляются более чем сомнительными с экологической точки зрения – например, электромобили, аккумуляторам которых требуется периодическая стационарная подзарядка. Вопрос: откуда взялось электричество в розетке? Скорее всего, оно стало результатом угольной, газовой или мазутной электрогенерации. То есть электромобиль просто позволяет перенести выбросы в другое место. Гибридные авто более эффективны, но и они не решают проблемы радикально.

Так или иначе, переход от опытных образцов до реального использования тех или иных технологий в крупных масштабах может растягиваться на очень долгое время – на десятки лет.

Но, главное, упирать на одну лишь экологичность не стоит. Технологии даже угольной генерации, вроде бы «самой грязной», становится все более «чистыми», и потому лишь ради одного снижения объемов загрязнений едва ли стоит ожидать реального изменения типа генерации и отказа от классических энергоносителей, в том числе и нефти.

Да, одной экологичности недостаточно. Новый способ электрогенерации должен быть еще и более интересен с экономической точки зрения. При этом не стоит под этим понимать банальную дешевизну – напротив, слишком дешевый энергоресурс никому не нужен. Энергоресурс должен быть таким, чтобы на его базе можно было создать новую колоссальную инфраструктуру с сопоставимым количеством рабочих мест, необходимых сегодня энергетической сфере.

Нужен не просто и не столько дешевый способ добычи энергии, а способ, который бы привел к увеличению финансовых показателей и обеспечил огромное количество людей работой. Если бы внезапно появилась возможность поставить один электрогенератор, который бы предоставлял энергию всему мир, я не уверен, что компании и правительства легко согласились бы начать его использовать – ведь тогда сразу появилась бы проблема трудоустройства армии безработных, в том числе, из числа топов.

В течение ближайших 20 – 25 лет такого способа точно не появится – наработок масса, их число растет с каждый днем, и специалист вам сходу назовет не один десяток способов альтернативной добычи энергии. Вообще, если бы мы завтра узнали, что запасов нефти осталось в лучшем случае еще на 5 лет, мир бы не ждала катастрофа – альтернативных способов действительно много, просто они как бы лежат в ящике до востребования, на складе идей – реальное применение можно будет начать только тогда, когда произойдет какой-либо качественный сдвиг.

Пока же выгодно и удобно продолжать развивать углеводородную инфраструктуру – добывать ресурсы становится все сложнее, для этого требуются дополнительные научные разработки, техника, инженерная база. Парадоксально, но такое положение дел всех устраивает и будет устраивать до тех пор, пока растут финансовые показатели. Как только наметится заметный и долгосрочный необратимый спад, все сразу изменится, и компании, и правительства тогда уже всерьез посмотрят в сторону существующих альтернативных способов электрогенерации и выберут наиболее эффективный. Основными критериями станут: относительная дешевизна, универсальность и возможность создания новой глобальной инфраструктуры.