Энергетическое содружество может поддержать присоединение Украины

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ надеется, что 18 декабря страны - члены Энергетического содружества поддержат присоединение Украины к этой организации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом вице-премьер-министр заявил 17 ноября после участия в конференции “Добиваясь энергетической безопасности в Европе”.

“Надеюсь, 18 декабря в Загребе во время министерской конференции будет получено согласие всех стран об участии Украины в соглашении об Энергетическом содружестве”, - сказал вице-премьер.

У Украины и ЕС должен быть свой механизм предупреждения в энергетике

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что Украина и Европейский Союз должны разработать собственный механизм раннего предупреждения в энергетике.

“О присоединении (к Меморандуму между ЕС и Россией о механизме раннего предупреждения – УНИАН) не идет речь, это и нецелесообразно сейчас. Речь идет о создании нового механизма”, - сказал вице-премьер.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что Украина, как транзитная страна, имеет определенные особенности, тогда как Россия, которая является поставщиком энергоресурсов в Европу, в частности, нефти и газа, имеет свои особенности.

Вместе с тем, по словам вице-премьера, сам механизм раннего предупреждения, который будет создан между Украиной и ЕС, должен быть похожим, если не тождественен механизму, созданному между ЕС и Россией.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что самое главнее в создании такого механизма – наличие информации, которая предоставлялась бы заблаговременно, а также возможность проверки этой информации - от автоматической проверки счетчиками до личного присутствия наблюдателей в случае необходимости.

При этом, по словам вице-премьера, Украина и ЕС уже проверили действенность проверок в начале этого года во время газового кризиса, когда по итогам протокола от 12 января между Украиной, Россией и ЕС на украинские измерительные станции прибыли наблюдатели от Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября ЕС и Россия подписали Меморандум о механизме раннего предупреждения в энергетике, который предусматривает обмен информацией по снабжению энергетических ресурсов, а также предупреждение возможных перерывов в их снабжении.

13 ноября посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ заявил о том, что Россия выступает за присоединение транзитных стран, в частности и Украины, к Меморандуму между Россией и ЕС о механизме раннего предупреждения.

Справка УНИАН. Соглашение об Энергетическом содружестве было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в действие с 1 июля 2006 года. На сегодняшний день к соглашению присоединились 14 стран - членов ЕС и 7 стран Западных Балкан. Грузия, Молдова, Турция и Украина имеют статус наблюдателей. Энергетическое содружество создано для распространения опыта внутреннего энергетического рынка ЕС на Юго-Восточную Европу и содействия в привлечении инвестиций в энергетическую отрасль стран - участниц соглашения.