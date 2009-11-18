Строительство ЛЭП «Аджалык–Усатово» блокируется из-за захвата земель

Проект Украины и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по строительству ЛЭП «Аджалык–Усатово» в Одесской области стоимостью около 40 млн. евро блокируется из-за самозахвата земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра топлива и энергетики Владимир ЛУЧНИКОВ.

Он уточнил, что проблемы возникли всего на 4 км трассы общей протяженностью около 124 км.

«Из 584 опор смонтировано уже 579, осталось поставить всего пять, но при их монтаже и возникли главные трудности», – сказал замминистра.

По его словам, причиной конфликта стало несанкционированное строительство на территории Усатовского сельсовета не только в санитарной зоне имеющейся трассы, которая используется для новой ЛЭП, но и непосредственно под высоковольтными проводами. «Здесь есть сады, шиномонтаж, теплицы, гаражи и другие нежилые сооружения», – сообщил В.ЛУЧНИКОВ.

По его словам, по иску компании «Укрэнерго», заказчика строительства, Беляевский суд Одесской области 11 ноября т.г. принял решение о незаконности этих строений.

«На основании этого постановления мы возобновили строительство», – сообщил замминистра.

Он уточнил, что при этом приходится даже привлекать силы милиции для обеспечения нормальной работы строителей. Обстановка осложняется тем, что конфликт пытаются использовать для своей рекламы народные депутаты.

В.ЛУЧНИКОВ подчеркнул, что ЛЭП «Аджалык–Усатово» позволит не только обеспечить надежное энергоснабжение Одесской области и самого поселка Усатово, снизив зависимость Украины от перетоков энергии по молдавским энергосетям, но и создаст предпосылки для дальнейшего развития энергетической системы страны.

По его словам, проблемы с проектом могут отразиться на крупной инвестиционной программе стоимостью 360 млн. евро по строительству ЛЭП «Ривненская АЭС – подстанция Киевская», финансируемой ЕБРР и Европейским инвестиционным банком.

«Нам уже дают понять, что необходимы гарантии, что такие же вопросы не возникнуть и по этой трассе», – отметил замминистра.

Напомним, в марте 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала кредитное и гарантийное соглашения с ЕБРР о выделении кредита на 25,755 млн. евро для строительства линии электропередачи «Аджалык–Усатово» в Одесской области. Линию электропередачи напряжением 330 кВ и протяженностью 123,7 км ведут от подстанции «Аджалык» до подстанции «Усатово».

Работы включают модернизацию этих подстанций, строительство новой ЛЭП и реконструкцию действующей, монтаж противоаварийной автоматики. Стоимость проекта, разработанного киевским филиалом государственного научно-исследовательского института «Укрэнергосетьпроект» (Харьков), составляет около 40 млн. долл. Его реализацию планируется завершить в декабре 2009 года.

Совет директоров ЕБРР на заседании 29 ноября 2005 года одобрил выделение 25,7 млн. евро для строительства линии электропередачи «Аджалык–Усатово». Кредит получила государственная энергетическая компания «Укрэнерго», эксплуатирующая магистральные и межгосударственные ЛЭП. Заемщик должен погасить основную сумму кредита 20 равными полугодичными взносами 17 мая и 17 ноября каждого года. Первой датой погашения кредита является 17 ноября 2008 года, последней – 17 мая 2018 года.