Польша будет убеждать Европу снизить зависимость от России

Польша и в дальнейшем будет убеждать Европу в необходимости диверсификации источников поставок энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель Бюро национальной безопасности Польши Александер ЩИГЛО.

По его словам, во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисой БОГАТЫРЕВОЙ они обсудили вопрос энергетической безопасности.

Председатель Бюро нацбезопасности Польши заверил, что Польша будет делать все для лучшего понимания в Европейском Союзе проблем необходимости диверсификации источников поставок энергоносителей.

Таким образом, сказал А.ЩИГЛО, это позволит уменьшить зависимость стран Европы от России.

«Мы будем и в дальнейшем убеждать Европейский Союз, чтобы вопросы безопасности не переводили только на деньги», - сказал А.ЩИГЛО.

Он также сообщил, что эти вопросы затрагивались и во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Председатель Бюро нацбезопасности Польши отметил, что его страна считает перспективным начало работы нефтепровода «Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск».

По его словам, в Польше надеются, что компания «Новая Сарматия» реализует его в ближайшие годы.