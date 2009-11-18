Ющенко предложит руководству РФ внести изменения в газовые контракты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен предложить руководству России внести изменения в газовые контракты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, после анализа ситуации на газовом направлении Президент поручил подготовить обращение к российской стороне, которое дало бы возможность урегулировать все вопросы в газовой сфере на краткосрочную перспективу.

В частности, как отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, в газовых контрактах между Украиной и Россией от 19 января 2009 года не были внедрены в полном объеме рыночные механизмы регулирования ценовых параметров.

В качестве примера он привел ситуацию, когда за последние три года цена на газ увеличилась в три раза, а ставка на транзит российского газа осталась практически неизменной.

Кроме того, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в газовых контрактах не был урегулирован вопрос штрафных санкций, то есть ответственность за неисполнение контрактных обязательств – для поставщика газа штрафные санкции не предусмотрены. Также Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в газовых контрактах между Украиной и Россией необходимо установить симметрию базовых принципов: если для Украины установлен принцип «бери или плати», то украинская сторона будет добиваться, чтобы такой же принцип был и на транзит газа – «качай или плати».

Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что Президент Украины будет предлагать российской стороне сформировать двусторонний рабочий орган, который отработал бы и согласовал все проблемные вопросы на краткосрочную перспективу.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что сейчас завершается подготовка такого обращения Президента Украины к российской стороне, и в ближайшее время оно будет передано российскому руководству.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

1 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% существующего сегодня размера ставки - 1,7 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа будет составлять 2,67-2,72 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В середине октября НАК «Нафтогаз Украины» направил ОАО «Газпром» свои предложения по корректировке отдельных положений газовых соглашений.

2 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО выдвинул требование в отношении Кабмина принять безотлагательные меры по официальному внесению изменений в газовые контракты с Российской Федерацией от 19 января этого года.

Президент считает необходимым определить оптимальные объемы закупки российского природного газа на 2010 год с учетом реального состояния экономики; установить взаимоприемлемые формулы расчетов цены на газ для Украины и транзитной ставки с учетом договоренностей, достигнутых на уровне президентов обоих государств 12 февраля 2008 года. Кроме того, по мнению главы государства, необходимо урегулировать вопрос симметрии обязательств, рисков и штрафных санкций с учетом практики международного сотрудничества в газовой сфере, а также ключевой роли украинской ГТС в евразийской системе газопроводов.

6 ноября начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что компания рассчитывает достигнуть договоренности с ОАО «Газпром» об изменении отдельных положений контрактов на поставку и транзит российского газа.