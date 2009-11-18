“Киевэнерго” предлагает КГГА вмешаться в ситуацию с долгами

АК «Киевэнерго» обратилась к городскому голове Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с предложением включиться в процесс погашения долгов энергокомпании за топливо, которые возникли по вине столичной горгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевэнерго” со ссылкой на финансового директора компании Михаила УТКИНА.

«В связи с тем, что тарифы на тепло в Киеве установлены ниже экономически обоснованного уровня, стоимость топлива больше, чем доходы АК «Киевэнерго» за производство тепловой энергии. Таким образом, компания имеет задолженность перед ГК «Газ Украины» за поставки топлива в размере 741 млн. грн.», - заявил М.УТКИН.

По его словам, компания в полном объеме реализовала возможность снизить размер долга перед газопоставщиками путем проведения протоколов согласно соответствующему постановлению Кабинета министров. В то же время уменьшить долг перед ГК «Газ Украины» еще на 280 млн. грн. не позволяет наличие штрафных санкций в отношении “Киевэнерго” в размере 58 млн. грн.

«В письме к господину ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ мы предлагаем столичной власти занять более активную позицию и содействовать проведению протоколов в соответствии с механизмом, который предоставляет Кабмин. Ведь именно по вине КГГА “Киевэнерго” получила штрафы за накопление топливного долга, и вмешательство столичной власти, надеемся, поможет решить этот вопрос», - добавил М.УТКИН.

Как ранее сообщала компания, АК «Киевэнерго» полностью рассчиталась за газ для производства электрической энергии, использованный в октябре этого года. Компания перевела 160 млн. грн. ГК «Газ Украины» за так называемый «электрический газ», что составляет 100% необходимой суммы. За ноябрь компания также планирует провести полный расчет с газоснабжающими организациями за газ для производства электрической энергии.

По данным компании, ее убытки от основной деятельности за 9 месяцев в 2009 г. составляли 945 млн. 629 тыс. грн. Все полученные от городской администрации средства по разнице между установленными тарифами и расходами компании “Киевэнерго” направляет на оплату за топливо газопоставщикам.