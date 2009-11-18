Тимошенко: вносить изменения в газовые контракты не нужно

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что нет необходимости вносить изменения в украинско-российские газовые контракты от 19 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в комментарии агентству УНИАН.

«У нас нет конфликтных вопросов – все они урегулированы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На вопрос о том, нужно ли вносить изменения в контракты, премьер-министр сказала: «Нет, не нужно».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркивает, что для сокращения поставок газа в Украину в 2010 году необходимо подписать лишь протокол. «Обычными протоколами согласовывается на каждый год новый объем», - отметила премьер-министр.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

1 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО выдвинул требование в отношении Кабмина принять безотлагательные меры по официальному внесению изменений в газовые контракты с Российской Федерацией от 19 января этого года.

Президент считает необходимым определить оптимальные объемы закупки российского природного газа на 2010 год с учетом реального состояния экономики; установить взаимоприемлемые формулы расчетов цены на газ для Украины и транзитной ставки с учетом договоренностей, достигнутых на уровне президентов обоих государств 12 февраля 2008 года.

6 ноября начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что компания рассчитывает достигнуть договоренности с ОАО «Газпром» об изменении отдельных положений контрактов на поставку и транзит российского газа.

Сегодня, 18 ноября, представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен предложить руководству России внести изменения в газовые контракты.

Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что Президент Украины будет предлагать российской стороне сформировать двусторонний рабочий орган, который отработал бы и согласовал все проблемные вопросы на краткосрочную перспективу.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что сейчас завершается подготовка такого обращения Президента Украины к российской стороне, и в ближайшее время оно будет передано российскому руководству.