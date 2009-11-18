Украина предлагает 50 проектов по энергоэффективности для их реализации в рамках «Шведской/ЕС инициативы по энергоэффективности и окружающей среде в Восточной Европе и Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня журналистам по результатам круглого стола на тему: «Украина – ЕС: общие энергетические вызовы и перспективы».

«Это отопление, водоснабжение, утилизация отходов и, безусловно, поскольку это взаимосвязанные вещи – охрана окружающей среды. Эти 50 проектов подготовлены и будут осуществляться в городах Украины как больших, так и малых», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Вице-премьер сообщил, что эти проекты станут известны 26 ноября во время конференции в Стокгольме, когда планируется официально объявить о начале шведской инициативы по энергоэффективности и окружающей среде в Восточной Европе и Украине.

По словам Г.НЕМЫРИ, исполнительным агентством этой инициативы будет Европейский банк реконструкции и развития.

«Именно в рамках ЕБРР будет создаваться фонд поддержки инициативы», - добавил он.

Вице-премьер сообщил, что сегодня есть официальные подтверждения стран-доноров и Еврокомиссии о формировании на первом этапе бюджета этой инициативы в размере 100 млн. евро.

Но в дальнейшем, по его словам, бюджет инициативы будет увеличен до 1,5 млрд. евро.

«Часть этих средств будет грантовой, то есть это будут те средства, которые будут предоставляться на безвозвратной основе. Остальная и большая часть – это будут соответствующие кредиты, механизмы предоставления которых апробированы в рамках международных финансовых организаций», - объяснил Г.НЕМЫРЯ.