Нафтогаз рассчитывает, что РФ не будет штрафовать за недобор газа

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает, что в ходе заседания Украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству в Ялте состоится юридическое оформление неприменения со стороны России санкций в отношении Украины за недобор природного газа в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня в ходе круглого стола на тему: «Украина – ЕС: общие энергетические вызовы и перспективы».

«Если мы юридически это запишем хотя бы в двух пунктах комиссии, которая завтра будет заседать, как мы предлагаем, и согласится российская сторона, то мы сможем спокойно не ждать никаких кризисных явлений, и все будет узаконено», - сказал В.ЧУПРУН.

По его словам, в настоящее время, по оценкам специалистов, размер возможных штрафных санкций со стороны России в отношении Украины составляет 5,8 млрд. долл., а при сохранении нынешних объемов потребления газа они могут возрасти до 8 млрд. долл.

«Никто не думал в январе (2009 года), что кризис так отразится на потреблении газа, и над нами сейчас висит дамоклов меч, который называется штрафы», - добавил заместитель правления НАК «Нафтогаз Украины»

В.ЧУПРУН также сообщил, что завтра в рамках заседания Межправительственного украинско-российского комитета планируются переговоры по газовому вопросу как в узком, так и в расширенном составе.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в рамках заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии, которую планируется провести в Ялте 19 ноября под председательством премьер-министров Украины и России, будет обсуждаться вопрос поставок газа в Украину в 2010 году.

«19 числа пройдет специальное заседание украинско-российской экономической комиссии, где будут присутствовать два премьера – России и Украины – и правительственные делегации. Как раз мы снова будем поднимать вопрос, как нам оптимизировать цены для Украины на природный газ и как нам оптимизировать все наши отношения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 18 ноября, представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что Президент Украины намерен предложить руководству России внести изменения в газовые контракты.

Однако позже сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в ходе работы Межправительственной украинско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой пройдет 19 ноября в Ялте, вопросы, касающиеся газовых отношений между Украиной и Россией, обсуждаться не будут.

«Хочу разочаровать всех, кто постоянно находится в системе оценки газовых конфликтов, потому что между Украиной и Россией на экономическом комитете ни одного вопроса, который касается природного газа, рассматриваться не будет, по одной простой причине – у нас нет сегодня проблемных вопросов в этой сфере. У нас на 10 лет урегулированы все вопросы, начиная от ценообразования и заканчивая всеми аспектами сотрудничества по транзиту. Кроме того, у нас урегулированы все отношения по расчетам…», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.