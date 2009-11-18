Миллер: Газпром увеличил продажи газа в Европе

ОАО «Газпром» в ноябре увеличило продажи газа в Европе более чем на 37%.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», об этом сказал руководитель компании Алексей МИЛЛЕР во время рабочей встречи с председателем правления "Verbundnetz Gas AG" Клаусом-Эвальдом ХОЛЬСТА.

«В среднем, по состоянию на 18 ноября, «Газпром» увеличил продажи газа в Европе более чем на 37% в сравнении с ноябрем прошлого года», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, с середины этого года «Газпром» отмечает стабильный рост спроса на газ на ключевых рынках. В ноябре объемы поставок газа европейским потребителям существенно выше аналогичных показателей 2008 года. Так, в отдельные дни суточные отборы газа превышают соответствующие прошлогодние показатели почти на 50% (на 170 млн. куб. м в сутки).

«Стабильный рост спроса мы наблюдаем и в России. С начала ноября российским потребителям было поставлено на 8% газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суточное превышение объема потребления в отдельные дни достигает 20%», - отметил на встрече А.МИЛЛЕР.