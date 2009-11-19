Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 18 ноября, незначительно повысились на фоне данных об уменьшении запасов сырья в США, сообщает агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,44 доллара - до 79,58 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,50 доллара - до 79,47 доллара за баррель.