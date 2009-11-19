Ющенко обратил внимание Медведева на газовые контракты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА на ряд проблем, нуждающихся в безотлагательном решении с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере.

Об этом говорится в обращении В.ЮЩЕНКО к Д.МЕДВЕДЕВУ, текст которого размещен на официальном сайте главы Украинского государства.

Как отметил Президент Украины, с 1 января 2009 года сотрудничество в газовой сфере осуществляется в соответствии с контрактами купли-продажи газа и о его транзите, подписанными по договоренностям премьер-министров Украины и России 19 января текущего года, между государственными компаниями НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что украинская сторона пунктуально осуществляет оплату газа, полученного для потребителей Украины.

Он также заверил, что в период нынешнего отопительного сезона 2009-2010 гг. НАК «Нафтогаз Украины» должным образом обеспечит транзит российского природного газа европейским потребителям. “Для этого в Украине созданы основные технические, ресурсные и кадровые предпосылки: техническое состояние украинской газотранспортной системы соответствует проектным параметрам; в украинских подземных газовых хранилищах к началу отопительного сезона сосредоточены оптимальные объемы газа (около 27 млрд. кубометров), достаточные для обеспечения внутреннего рынка и поддержки транзита; оператор ГТС полностью укомплектован квалифицированным инженерно-техническим персоналом”, - говорится в обращении.

Между тем, отметил Президент, для украинской стороны выполнение своих обязательств является слишком обременительным из-за ряда нерыночных принципов, заложенных в упомянутых контрактах.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО акцентировал внимание Д.МЕДВЕДЕВА на пакете вопросов. В частности, по словам главы Украинского государства, за последние три года базовая цена российского природного газа для украинской стороны увеличилась почти втрое и на сегодня превышает среднеевропейскую цену за 1000 кубометров, а ставка за транзит российского природного газа по территории Украины остается неизменной и является в 2,5-3 раза ниже по сравнению с ценой для других европейских стран - транзитеров.

Кроме того, в контракте купли-продажи газа заложен принцип «бери или плати», в то время как контракт о транзите не предусматривает применения принципа «транспортируй или плати», подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Также он констатировал, что контракты предусматривают возможность применения к украинской стороне штрафных санкций в объемах, которые могут превышать даже стоимость приобретенного газа, в то время как не предусмотрены практически никакие санкции к российской стороне за возможное невыполнение своих обязательств.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что нерыночные подходы при определении финансово-экономических параметров сотрудничества обусловили дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году свыше 4 млрд. дол., в частности из-за недополучения от 2 до 3 млрд. долларов США за услуги по транзиту российского природного газа европейским потребителям.

“Следовательно, практический опыт работы по указанным контрактам на протяжении 10 месяцев свидетельствует о необходимости безотлагательного внесения изменений в отдельные положения настоящих документов”, - отметил Президент Украины.

По его словам, при сохранении контрактов неизменными уже весной следующего года украинская государственная компания не сможет обеспечивать подготовку к следующему отопительному сезону, а, следовательно, будут формироваться потенциальные угрозы относительно надежности поставок газа в Украину и его транзита в другие государства Европы. Очевидно, отметил В.ЮЩЕНКО, что такое развитие событий является нежелательным как для Украины, так и для России и ЕС.

Потому, по его убеждению, для избежания потенциальных проблем в газовом сотрудничестве в формате «Россия - Украина - ЕС» необходимо как можно скорее с учетом европейской практики, приобретенного опыта и договоренностей, достигнутых во время встреч Президентов Украины и Российской Федерации 12 февраля 2008 года и премьер-министров государств, зафиксированных в их совместном Меморандуме от 2 октября 2008 года, вместе проработать и на взаимоприемлемых условиях внести изменения, которые бы дали возможность внедрить единые базовые рыночные принципы формирования основных параметров купли-продажи газа и его транзита.

В частности, Президент Украины считает необходимым:

1) в контракте купли-продажи газа усовершенствовать формулу расчета цены газа для Украины, в частности, установить экономически обоснованные базовую цену и параметры энергоносителей замещения; определить реальный для Украины предельный объем отбора российского природного газа по принципу «бери или плати» (например до 30 млрд. кубометров в год), учитывая технические возможности ГТС относительно поставок и транзита на протяжении года;

2) в контракте об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины усовершенствовать формулу расчета транзитной ставки, в частности, определить экономически обоснованные базовую ставку и инфляционные параметры; установить минимум объемов транзита газа с оплатой по принципу «качай или плати» (например, 100 млрд. кубометров в год);

3) в обоих контрактах предусмотреть симметричные условия ответственности сторон за риски и предусмотреть симметричные экономически обоснованы штрафные санкции до обеих сторон, которые бы стимулировали без нарушений выполнять условия контрактов;

4) дополнить существующие контракты от 19 января 2009 года дополнением о неприменении в 2009 году штрафных санкций из-за недобор украинской стороной законтрактованных объемов российского природного газа.

Ввиду отмеченного, В.ЮЩЕНКО предложил Д.МЕДВЕДЕВУ безотлагательно сформировать двустороннюю совместную рабочую группу, которой поручить как можно скорее проработать и реализовать приведенные предложения.