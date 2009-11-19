Украина за 10 мес. сократила экспорт электроэнергии на 51,8%
11:10, 19 ноября 2009Энергетика
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Украина. В январе-октябре 2009 года экспорт электроэнергии сократился на 51,8% (на 3 млрд 423,8 млн. кВт/ч), по сравнению с аналогичным периодом 2008 года — до 3 млрд 190,7 млн. кВт/ч.
Рынок экспорта электроэнергии Украины зарегламентировали до такой степени, что даже странно, как он еще может существовать. Чиновник - самый неэффективный менеджер по продажам.
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