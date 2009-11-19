Тигипко: в приватизации ГТС должны участвовать российские и европейские компании

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает, что для обеспечения транзита газа по нашей территории необходимо осуществить приватизацию украинской газотранспортной системы с участием российских и европейских компаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя, в частности, расчеты стоимости прокачки газа через «Южный поток», проведенные немецкой энергетической компанией RWE, которые свидетельствуют, что транзит топлива через «Южный поток» будет стоить в три раза дороже прокачки через украинские трубопроводы.

«Наши надуманные конфликты с Москвой очень дорого обходятся обеим сторонам», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, «не секрет, что строительство обходных газопроводов вызвано лишь тем, что в последние годы украинское руководство пытается согласовывать вопрос транзита с ценой газа для внутреннего потребления, а также с теневыми схемами сотрудничества”.

При этом С.ТИГИПКО подчеркнул, что и по техническому состоянию, и по протяженности, и по связанности с распределительными сетями в Европе украинская газотранспортная система является оптимальным маршрутом.

“А главное - сооружение «Южного потока» обойдется, по меньшей мере, 25 млрд. евро, - отметил С.ТИГИПКО. - Мы просто обязаны предложить такой вариант обеспечения транзита газа по нашей территории, который лишил бы концепцию обходных трубопроводов главной опоры”. По его убеждению, наилучший способ этого достичь – приватизировать ГТС с участием российских и европейских компаний.