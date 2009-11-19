АМК: цены на сжиженный газ снизились до 20%

Антимонопольный комитет Украины (АМК) отмечает снижение цен на сжиженный газ, который используется в качестве моторного топлива, до 20% после возбуждения комитетом дела в отношении семи операторов рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, комитет намерен учесть этот факт при определении размера штрафов за нарушения.

12 ноября АМК возбудил дело в отношении ОАО "Укрнафта", ДК "Укргазвыдобування", ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ), ООО "ТНК-ВР Коммерс" (Киев), ЗАО "ЛИНИК" (Луганская обл.), ОАО "Нафтохимик Прикарпаття" (Ивано-Франковская обл.) и ОАО “НПК "Галичина" (Львовская обл.).

Поводом к расследованию на рынке сжиженного газа стал резкий рост цен на этот вид топлива. Так, в октябре - начале ноября текущего года цена продажи сжиженного газа на аукционах поднялась на 72% - до 8 тыс. грн. за тонну. В то же время, мировые цены выросли на 12%, что в пересчете по курсу гривни к доллару составляло около 5,3 тыс. грн. за тонну. В итоге, в рознице сжиженный газ подорожал на 60%.

АМК разработает порядок расчета стоимости проездных билетов

Антимонопольный комитет Украины (АМК) заявляет, что в ближайшее время будет разработан порядок расчета стоимости проездных билетов.

«Мы не смирились с тем, что у нас нет в Украине методики порядка внедрения проездных билетов. На сегодня, к сожалению, некоторые руководители местных органов власти пользуются этим», – сказал исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил: «Мы настояли на том, чтобы два министерства (МинЖКХ и Минтранс – УНИАН) разработали соответствующий порядок. Это предложение было поддержано первым вице-премьер-министром Украины Александром ТУРЧИНОВЫМ. Есть соответствующее поручение, есть решение Антимонопольного комитета, и такой порядок будет в ближайшее время разработан».

Напомним, в начале октября этого года Кабинет Министров Украины обязал Министерство транспорта и связи и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины установить порядок определения стоимости билетов длительного действия для проезда в городском пассажирском транспорте.

В частности, Минтранс должен разработать методику формирования стоимости билетов длительного действия на проезд в метро и автобусе, а МинЖКХ – в троллейбусе и трамвае. Разработанные в месячный срок порядки определения тарифов должны быть обнародованы на веб-сайтах министерств, пройти согласование с другими органами власти, включая АМК, после чего переданы на регистрацию в Министерство юстиции, которое проведет правовую экспертизу.

Напомним, АМК обратился в Минэкономики с тем, чтобы подчиненная ведомству Госценинспекция проверила целесообразность и экономическую обоснованность внедрения Киевской городской государственной администрацией, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» новой системы формирования стоимости долгосрочных проездных билетов на городской транспорт. Предложения КГГА в проекте распоряжения «О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 28.01.2009 г. №90» предусматривают отмену годовых, квартальных и частично месячных проездных билетов.

Ранее АМК выносил официальные рекомендации Минтрансу и МинЖКХ с требованием разработать соответствующие порядки расчета стоимости долгосрочных проездных билетов. По Закону Украины «Об автомобильном транспорте» и «О городском электрическом транспорте», установление порядка определения стоимости долгосрочных проездных билетов на перевозку пассажиров городским транспортом осуществляется Минтрансом и МинЖКХ соответственно.

Цены на проезд в киевском метро были повышены в четыре раза в ноябре 2008 года. Стоимость одной поездки выросла с 50 коп. до 2 грн. Позже, в начале 2009 года, стоимость проезда в метрополитене была снижена до 1,70 грн.

Вместе с тем, метрополитен неоднократно заявлял о финансовых проблемах и отмечал, что его нормальной работы не гарантируют даже нынешние тарифы.

В частности, недавно стало известно, что из-за технической изношенности и нехватки денег составы в метро будут ходить втрое реже. Ранее интервал между поездами был сокращен в 1,5-2 раза.