МИД не понимает, как ЕС и РФ будут реализовывать меморандум

В Министерстве иностранных дел Украины не понимают, как ЕС и Россия будут реализовывать Меморандум о механизме раннего предупреждения кризисов в сфере энергетики без транзитных стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

“Когда готовился Меморандум о механизме раннего предупреждения в энергетике с Россией, нас не предупредили ни из Брюсселя, ни из Москвы. Возникает вопрос, как они собираются реализовывать этот механизм без транзитных стран?”, - сказал он.

Кроме того, по словам К.ЕЛИСЕЕВА, после подписания этого меморандума также возникает вопрос, что делать с трехсторонним протоколом, подписанным в начале этого года во время газового кризиса между ЕС, Россией и Украиной, которым предусмотрено, в том числе и механизм раннего предупреждения возможных кризисов, и работу верификаторов на объектах газотранспортной системы по всей ее длине от России к ЕС.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября ЕС и Россия подписали Меморандум о механизме раннего предупреждения в сфере энергетики, которым предусмотрен обмен информацией о поставках энергоресурсов, а также мероприятиях по предупреждению возможных перебоев с их поставками.

13 ноября посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ заявлял, что Россия выступает за присоединение транзитных стран и, в частности, Украины к Меморандуму между Россией и ЕС о механизме раннего предупреждения.

18 ноября вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сообщил журналистам, что Украина и ЕС должны разработать собственный механизм раннего предупреждения кризисов в энергетике.