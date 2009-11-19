Ющенко: Газовые контракты с РФ должны быть пересмотрены

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что украинско-российские газовые отношения в 2010 году будут строиться на рыночных, а не политических принципах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, комментируя мотивы своего письма к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с предложением изменить газовые контракты.

В.ЮЩЕНКО заметил, что он неоднократно указывал на то, что соглашение, подписанное между субъектами хозяйствования Украины и России относительно сотрудничества в газовой сфере на 2009 год, является несовершенным, непродуманным и осложняющим украинско-российские газовые отношения.

«В его (соглашения – УНИАН) параметрах работать, я убежден, с каждым месяцем становится все сложнее и сложнее», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это касается не только украинско-российских газовых отношений, но и отношений с европейской стороной в газовой сфере.

В.ЮЩЕНКО выразил желание, чтобы Украина и Россия встретили 2010 год с более продуманным соглашением, которое базировалось бы на рыночных принципах.

Он в очередной раз заметил, что действующее соглашение является асимметричным, поскольку для Украины предусмотрена рыночная цена на газ, которая увеличивалась на протяжении последних трех лет, а цена на транзит для российской стороны является самой низкой в Европе, и не увеличивалась с 2006 года.

Также он напомнил о принципе «бери или плати», который также предусмотрен исключительно для украинской стороны.

«Это - не рынок, это - не стабильность, здесь нет никакой перспективы», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Говоря о своем письме, В.ЮЩЕНКО заметил, что главным заданием, которое он ставил перед собой, была попытка побудить участников переговоров как на правительственном уровне, так и на уровне корпораций подойти к исправлению «тех непутевых договоренностей, которые были, в частности, допущены украинской стороной во время заключения в Москве 19 января данного соглашения».

«Это не упрек кому-то, я думаю, украинское общество, украинские потребители должным образом уже оценили стоимость такого рода соглашений и договоренностей. Сейчас речь идет не об этом. Мы отделены от нового календарного года несколькими неделями, переговоры об условиях поставок и транзита российского газа в Европу не начаты, последствия соглашения, подписанного 19 января, для украинских участников рынка чрезвычайно сложные, и будет большой ошибкой передать как эстафету эти ошибки на следующий 2010 год», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, украинская сторона призывает российскую сторону принять меры, чтобы организовать газовые отношения исключительно на рыночных, симметричных соглашениях.

«Никакой политики, никаких политических решений, необходимо передать все для принятия исключительно компетентных экономических решений объектам ведения хозяйства и правительствам двух стран. Это основа и суть тех предложений, которые вчера поздно вечером были направлены российской стороне», - сказал В.ЮЩЕНКО.