"Газовые контракты требуют немедленного пересмотра"...

О газовых контрактах, формуле цены газа и транзита, возможных штрафах, действиях правительства и директивах Президента рассказал в интервью УНИАН представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский…

- Богдан Иванович, Президент настаивает на скорейшем пересмотре контрактов на поставку газа. Насколько критична ситуация, учитывая сложности с оплатой?

Контракты необходимо пересмотреть как можно быстрее и добиваться того, чтобы как можно раньше задействовали новые условия и по закупке газа Украиной, и по транзиту. Каждый день промедления стоит миллионы долларов для Украины. На сегодняшний день чрезвычайно остро стоит вопрос оплаты газа. В течение года у нас были определенные сложности с этим, но, благодаря вмешательству Президента, вопрос решался, и думаю, что до конца года мы сможем обеспечить своевременную оплату. Однако, в следующем году может возникнуть непредсказуемая ситуация для Украины, ЕС и России - если контракты не будут изменены.

- Что на Ваш взгляд необходимо изменить в контрактах?

- Прежде всего, необходимо установить адекватную базовую цену газа для Украины. У нас, с учетом определенного анализа, есть основания считать, что на сегодня заложенная в формуле для расчета цены газа для Украины базовая стоимость в 450 долларов ничем не обоснована и завышена на 50-60 долларов. То есть, она должна быть на уровне 390 долл. за тысячу кубометров. Кроме того, если мы работаем при закупке газа по принципу «бери или плати», то такой же принцип надо использовать и при транзите газа - «транспортируй или плати». Должен быть зафиксирован объем газа для транзита, к примеру, 100 млрд кубометров, и оплата как за газ Украиной, так и за транзит Россией должна проходить, скажем так, по симметричным правилам, с основательными экономическими обоснованиями.

Формулу для определения цены на газ надо менять принципиально. В ней, к примеру, учтена стоимость газойля, который не используют в Украине в порядке замещения. Вместе с тем, типично украинские энергоносители в формуле не учтены – торф, древесина, уголь и т.д.

Также оптимальным вариантом было бы снятие запретов на реэкспорт и экспорт газа. Еще в феврале 2008 года Президент внес в директивы на проведение газовых переговоров этот пункт, но, к сожалению, он не был реализован.

- Как принцип «транспортируй или плати» действует в других странах при транзите газа?

- Это абсолютно нормальная мировая рыночная практика…

- Вы раньше критиковали и формулу для определения тарифа на транзит газа. Какие изменения, на Ваш взгляд, необходимо внести в нее?

- На 2009 год определили тариф на транзит в размере, который был и три года ранее – 1,7 доллара. В формулу расчета транзитной цены заложена базовая ставка 2,04 доллара. Откуда эта цифра взялась – непонятно. Более того, если рассчитывать по стоимости основных фондов газотранспортной системы, то не надо забывать, что, как минимум, 3 года они не индексировались. Остается вопрос, почему правительство ни в 2005 году, ни сейчас не провело индексацию?

Кроме того, в формуле по транзиту есть еще один неожиданный показатель - уровень инфляции в Евросоюзе. При чем тут инфляция в ЕС к транзиту газа по территории Украины? Мы же не в еврозоне… Если бы в ней был учтен уровень инфляции гривни – не было бы вопросов.

- Между тем, премьер-министр заявляет, что «Нафтогаз», несмотря на противодействие, в том числе и со стороны Президента, подписал с «Газпромом» контракты не на идеальных условиях, а скажем так, на максимально приемлемых на начало 2009 года и с наиболее возможной низкой ценой. - Я уже не раз говорил и настаиваю на том, что контракты не выдерживают никакой критики. В них действительно были наиболее приемлемые условия, но не для Украины, а для России. И это подтверждает ситуация сегодняшнего дня. Тимошенко говорит, что для Украины наилучшая цена. А почему же нужно сейчас для отдельных предприятий постановлением правительства понижать цены на газ, чтобы они могли более-менее нормально работать?.. Почему команда Тимошенко беспрекословно выполняет требования Кремля и Газпрома, игнорируя украинские национальные интересы и законные требования Президента Украины!?

- Но кризис внес свои коррективы…- Кризис… Но цена же наилучшая… Получается, что сейчас предприятия должны идти на поклон к премьеру, чтобы получить скидку, а Тимошенко кому хочет, тому ее и дает, несмотря на то, что страдает «Нафтогаз», кому не хочет - не дает. Это я имею ввиду, в частности предприятия химпрома. Если бы премьер-министр придерживалась договоренностей президентов Украины и России, достигнутых в феврале 2008 года, а также директив главы государства, то сегодня мы имели бы существенно лучшую ситуацию не только в газовых отношениях с Россией, но и в тех секторах отечественной промышленности, которые больше всего зависят от газа. Например, руководителям предприятий химической отрасли не пришлось бы добиваться льготных цен на газ в условиях рыночной экономики.

На днях Тимошенко заявила, что Ющенко озвучил Путину цену за газ в 450 долларов. Это абсолютно не соответствует действительности. Президент газ не покупает, это делает «Нафтогаз» от имени Украины и никогда 450 долларов не фигурировали ни в каких договоренностях главы государства.

Хочу напомнить, что последняя цена, с которой согласились российская и украинская стороны и которая содержится в проекте контракта от 28 декабря 2008 года, – 250 долларов за тысячу кубометров. В каком документе был другой размер цены? Нигде и никогда ни из уст Ющенко, ни из Секретариата не звучала цена 450 долларов. Это явное вранье.

Мало того, еще 12 февраля 2008 г. на переговорах в Москве президенты Ющенко и Путин договорились о переходе на новую схему сотрудничества в газовой сфере. Договорились об устранении посредников. Путин с трудом согласился с ликвидацией РосУкрЭнерго и УкрГазЭнерго. Тогда договорились о создании двух СП. Одно должно было заниматься доставкой газа из Центральной и Средней Азии до границы с Украиной, второе СП - работать на территории Украины для внутренних нужд и в плане транзита на паритетных с Россией условиях, чтобы учитывались и ее интересы. Эти совместные предприятия не были бы посредниками, поскольку их должны были создать государственные компании – «Газпром» и «Нафтогаз» без участия какой-либо третьей стороны. «Газпром» так работает во всем мире.

Был тогда и второй пункт договоренностей – постепенный переход на протяжении 3-5 лет к рыночным отношениям… Но базовая цена газа должна была составлять 179,5 доллара, а транзита – 1,7 долл. Постепенно пропорционально эти цены должны были бы повышаться, а в итоге произошел бы плавный переход к рыночным отношениям. Это давало украинской промышленности – химпрому, металлургам, теплоэнергетике время для проведения внутренних реформ и адаптации к ценам.

Отдельные пункты договоренностей, достигнутых президентами, были зафиксированы в Меморандуме между премьерами Украины и России от 2 октября 2008 года. В частности, там четко говорится о поэтапном переходе на рыночные, экономически обоснованные цены и тарифы в течение 3 лет. И что в результате сделала премьер? 18 января 2009 года она была в Секретариате, а потом при полном игнорировании договоренностей и директив Президента Украины 19 января подписываются контракты о переходе на формульный подход определения цены на газ, причем уже с 2010 года и с базовой ценой в 450 долларов, правда с 20% скидкой на год, при неизменном транзитном тарифе 1,7 доллара. То есть, по цене они перешли на рыночные отношения, а по ставке – оставили такой же размер, который был в 2008 и 2007 годах. В итоге по контрактам у нас оказалась абсолютно неподъемная цена газа для экономики, в результате чего химия просто вылетает с международного рынка, в том числе и Одесский припортовый, поскольку продукция неконкурентная. Металлургия практически в таком же состоянии. И «Нафтогаз» недополучил более 2 миллиардов долларов. Т.е., за транзит НАК получила 2,2 млрд. доллара, причем за транзит предполагаемых 110 млрд. кубометров, на самом деле было меньше, а заплатить за газ пришлось за 10 месяцев 4,59 млрд. долл.

- Какой тариф на транзит должен был бы быть при цене газа в 360 долларов?

- Если следовать логике директив и Меморандума, я имею ввиду параллельный переход к рыночным отношениям, и брать цену в 450 долларов, кстати, не из каких документов не следует, что эта цена была установлена по требованию российской стороны, то при повышении цены в 2,5 раза такой же коэффициент нужно применять и к тарифу на транзит. Он должен был подняться до 4,25 долл. Учитывая 20% скидку имеем: 360 долларов за тысячу кубометров газа и 3,4 доллара за транзит тысячи кубов газа на 100 километров. И по той формуле, которая заложена в контракте, ставка транзита снизилась бы в третьем квартале до 3,1 доллара, а в четвертом снова бы немного поднялась, где-то до 3,2. Для промышленности это бы значения не имело, зато «Нафтогаз» получил бы минимум 2,1 млрд. долларов дополнительно.

С учетом того, что было получено за транзит, а это 2,2 млрд. долларов, как раз та сумма, которой можно было бы покрыть 2 реального дефицита бюджета НАК без привлечения кредитных средств. И не надо было бы просить провести наперед расчет по возмещению НДС, как это было сделано в сентябре - 600 млн. долл. были даны «Нафтогазу»» как возмещение НДС. По другим энергетическим предприятиям задолженность по НДС составляет 20 млрд., а НАК дали заранее. Ладно, спасали.. Но если бы были деньги за более высокий тариф, то спасать бы не пришлось.

Что касается «Газпрома», то в результате работы по очень хорошим, подчеркиваю – именно для российской компании контрактам, он недоплатил от 2 до 3 млрд. за транзит, я уже не говорю о той сумме, которая была переплачена ему из-за совершенно необоснованной цены газа.

- Богдан Иванович, несмотря на то, что Владимир Путин дважды – первый раз в апреле, а затем в сентябре - публично заявлял, что Россия не намерена штрафовать Украину за недобор газа в текущем году, Виктор Ющенко в последние дни высказывал обеспокоенность, что штрафы все же могут быть выставлены. Учитывая последние заявления представителей «Газпрома» действительно можно сделать вывод, что штрафные санкции могут быть применены, причем не в январе, а позже...

- Абсолютно верно. На сегодняшний день существует лишь устная договоренность между премьерами о неприменении штрафных санкций. На бумаге это не зафиксировано.

Нигде также не зафиксировано, когда вообще штрафы могут быть выставлены. Этот штраф, к примеру, может быть выставлен в 2017 году, раньше или позже. Российская сторона заявляет, что штрафов не будет, так как экономика Украины и так страдает от кризиса. А когда ситуация начнет налаживаться, где гарантия, что об этих штрафах не вспомнят? Давайте подождем январь. Не исключено, тогда появится меседж - если вы не выберете президентом Тимошенко, то получите штрафные санкции. Сейчас мы фактически являемся свидетелями попыток премьера использовать газовую тематику в избирательной кампании. Скорее всего, речь идет собственно о заранее запрограммированном позиционировании Юлии Тимошенко как единственного политика, способного решить проблемные газовые вопросы с Россией. Речь идет о мощном инструменте давления на избирателя, заложенном еще в январе 2009 года.

- Президент называл сумму возможного штрафа - 8 млрд долларов. Речь идет о недоборе газа, исходя из объема закупки Украиной 40 млрд кубометров, или с учетом 20% скидки – то есть, 32? Во всяком случае, 29 апреля Путин четко заявил, что штрафов за недобор газа в размере 20% не будет и это зафиксировано в стенограмме его пресс-конференции и Тимошенко.

- Я уже говорил о том, как премьеры выполняют подписанные меморандумы, чего уж говорить об устных договоренностях. По подписанным в январе контрактам мы действительно можем сократить закупку газа на 20% - до 32 млрд. кубометров, однако в документах никак не зафиксировано, что недобор объема газа – 8 млрд. не облагается штрафом.

Из контрактов следует, что штраф в трехкратном размере цены начисляется помесячно за недобор более 6%. Я знаю, что в «Газпроме» есть помесячные расчеты по таким штрафам. И за год общая сумма штрафов может достичь 8,5 млрд. долл. Кстати, в разделе контракта, где говорится о штрафах, пропущена одна статья. Эти контракты были опубликованы в СМИ и ошибку в нумерации можно увидеть (п.2.2.3 и затем п.2.2.5 - УНИАН). Не в пропущенном ли предполагалось урегулировать, что штрафы не налагаются, исходя из той суммы, которая учтена при подписании контрактов на 1 июля в пределах 20%.. Это говорит о том, что контракты составлялись «на коленях» и подписанты с украинской стороны были поставлены перед фактом - вот директивы премьера и вперед - подписывайте. Думаю, что руководству "Нафтогаз" в той ситуации было, мягко говоря, нелегко.

- Кстати, «Нафтогаз» уже заявил «Газпрому» объем газа, который планируется закупить в 2010 году?

Да, речь идет о 27 млрд. кубов. Но это все надо было документально зафиксировать до 1 июля, чтобы эти объемы закупок действовали с 1 января.

- А не рано ли со стороны Президента пошли заявления о возможных штрафах. Ведь переговоры идут, консультации продолжаются?

- Я хочу сказать о том, что так же, как и ранее были заявления, дескать, Украина сама напросилась на высокую цену за газ, сейчас могут появиться заявления, что в Секретариате Президента сами напросились на штрафы. Так вот, подчеркиваю, что оно - правительство напросилось на штрафы 19 января, когда подписало контракты.

- Кстати, стало известно, что Еврокомиссия хочет получить политические гарантии от России, что она не будет уменьшать поставки газа «в случае кризисных ситуаций с транзитными странами». Какое Ваше отношение к этому факту?

- Я рад, что, наконец, Еврокомиссия захотела получить политические гарантии от России. Это еще одно подтверждение того, что в Европе прекрасно понимают, почему и от кого можно ждать проблем с поставками газа.

- После того, как Путин заявил, что не будет штрафов за недобор газа Украиной, некоторые страны Европы, которые также сократили закупки газа, совершенно справедливо, на мой взгляд, изъявили желание, чтобы штрафы не применялись и к ним. Как, на Ваш взгляд, это повлияет на решение вопроса?

Хочу сказать, что все 19 стран Европы, которые покупают газ, за недобор 25-30 млрд кубов должны будут заплатить в общей сложности 2,5 млрд долларов. А мы за 12 млрд. кубов - больше 8 млрд. Есть разница? Почему так разнится подход, какая разница между Германией, Словакией, другими странами и Украиной? Если оштрафуют ту же Германию или Словакию, то с учетом суммы штрафа его никто не почувствует.

Какой смысл штрафовать «Нафтогаз»? Во-первых, денег все равно нет, во-вторых, если штрафы выставить сейчас, то через несколько месяцев «Нафтогаз» функционально обеспечит транзит. Как же тогда с прибылями Газпрома от поставки газа в Европу? Мы ключевой элемент в транзите и Россия это прекрасно понимает. Поэтому штрафы нелогичны.

- Спасибо за интервью.

Беседу вел Юрий Дощатов (УНИАН)