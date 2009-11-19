Теепловая электрогенерация может улучшить свои финрезультаты

Украинская тепловая электрогенерация способна улучшить свои финансовые результаты в связи с увеличением объемов производства в холодный сезон и возможным повышением тарифов Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в октябре 2009 г. потребление электроэнергии (нетто) выросло на 9,3% (в месячном выражении). По их словам, в первую очередь это связано с естественным ростом спроса в холодный осенний период. Если динамика спроса в этом году и дальше будет похожа на динамику докризисного 2007 г., то потребление электроэнергии в ноябре вполне может превысить аналогичный показатель 2008 г.

Как отмечается в обзоре, несмотря на то, что в октябре т.г. производство электроэнергии тепловыми электростанциями выросло на 10,2% (год к году) – впервые с сентября 2008 г. (месяц к месяцу) производство осталось практически на том же уровне. Поскольку под влиянием сезонных факторов в октябре и ноябре производство электроэнергии будет большим, чем в среднем за предыдущие 9 месяцев, экономические показатели электрогенерирующих компаний в четвертом квартале улучшатся в связи с ростом объемов производства, полагают аналитики.

В обзоре также отмечается, что в целом экономика тепловых электростанций по-прежнему не сбалансирована, так как регулируемые тарифы не покрывают себестоимости производства. Средний тариф на электроэнергию тепловых электростанций за 8 месяцев 2009 г. составил 350 грн. заМВт/ч, в то время как себестоимость - 360 грн. за МВт/ч, подчеркивают аналитики.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-октябре т.г. сократилось на 13,2%, или 21 млрд. 135,6 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 138 млрд. 984 млн. кВт/ч.

В октябре т.г. выработка электроэнергии выросла на 1,7%, или 257,8 млн. кВт/ч, по сравнению с октябрем 2008 года, до 15,045 млрд. кВт/ч.

При этом в январе-октябре т.г. потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 12%, или 18,534 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 135,962 млрд. кВт/ч.

В январе-октябре т.г. промышленные предприятия сократили потребление электроэнергии на 22,6%, или 15,121 млрд. кВт/ч, – до 51,903 млрд. кВт/ч, транспортные предприятия – на 19,9%, до 6,732 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые потребители – на 4,2%, до 14,369 млрд. кВт/ч.

В то же время объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 8,3%, или 2,128 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-октябрем 2008 года, – до 27,839 млрд. кВт/ч.