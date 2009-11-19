Сжиженный газ на аукционе УАБ подешевел на 4,3%

Средняя цена реализации сжиженного газа 18 ноября на коммерческом аукционе №407 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 4,3%, по сравнению с предыдущим аукционом №406 от 16 ноября (5735,3 грн. за тонну), до 5491,1 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 0,307 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 1 млн. 685,760 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 16 ноября на коммерческом аукционе №406 на УАБ снизилась на 14,4%, по сравнению с предыдущим аукционом №405 от 13 ноября (6700 грн. за тонну), до 5735,3 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.