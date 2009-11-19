Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил программу стратегического развития

Совет директоров ЛУКОЙЛа на заседании в четверг утвердил программу стратегического развития на 2010-2019 годы, сообщает пресс-служба крупнейшей российской частной нефтяной компании. Детали утвержденной стратегии в сообщении не приводятся.

Ранее президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщал, что программа стратегического развития компании до 2019 года предусматривает инвестиции до 100 миллиардов долларов. Алекперов отмечал, что все десять лет планируется наращивать объемы добычи, в том числе за счет выхода в новые регионы, включая Западную Африку. Также, по его словам, программа предполагает завершение модернизации всех заводов компании на территории России до 2019 года. Н

ачальник департамента инвестиционного анализа и отношений с инвесторами ЛУКОЙЛа Андрей Гайдамака говорил ранее, что в соответствии с новой стратегией темпы роста добычи будут ниже планировавшихся первоначально, тогда как "поток наличности будет существенно выше".

"В результате экономического кризиса, произошедшего снижения спроса на сырье, неопределенности на финансовых и потребительских рынках компания решила переориентировать стратегию с наращивания объемов добычи на стратегию роста свободного денежного потока", - отмечается в сообщении ЛУКОЙЛа. Приоритетной целью программы является достижение конкурентного уровня доходности за счет отбора наиболее эффективных проектов. В числе приоритетных для себя задач ЛУКОЙЛ называет, в частности, обеспечение устойчивого роста свободного денежного потока, обеспечение роста добычи углеводородов, компенсацию добычи нефти приростом запасов, вывод малоэффективных активов бизнес-сегмента "геологоразведка и добыча"в специализированную компанию, модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей. Компания планирует использовать возросший свободный денежный поток для увеличения доходов акционеров путем роста дивидендных выплат и выкупа акций. Подробности программы стратегического развития до 2019 года ЛУКОЙЛ планирует озвучить в декабре 2009 года.

Совет директоров, кроме того, обсудил меры по укреплению сырьевой базы ЛУКОЙЛа на 2010-2019 годы. Сообщается, что эти меры направлены на безусловное выполнение программ геологоразведочных работ предприятий группы на 2010-2019 годы, обеспечивающих 100-процентную компенсацию добычи приростами запасов углеводородов. Совет директоров также утвердил политику компании по вопросам работы с акционерами.

Добыча нефти ЛУКОЙЛа в 2009 году может вырасти на 2,9% - до 98,2 миллиона тонн. В 2008 году ЛУКОЙЛ снизил нефтедобычу на 1,5% - до 95,24 миллиона тонн. Прогноз ЛУКОЙЛа по добыче в России на текущий год составляет 90,8 миллиона тонн. По данным ЦДУ ТЭК, добыча ЛУКОЙЛа в России в 2008 году составила 90,2 миллиона тонн нефти. Доля ЛУКОЙЛа в общемировых запасах нефти составляет около 1,3%, в общемировой добыче нефти - около 2,1%, на его долю приходится 18% общероссийской добычи и переработки нефти.

Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов прямо и косвенно является держателем более 20% акций компании, вице-президенту Леониду Федуну принадлежит около 10% акций. сообщает РИА Новости.